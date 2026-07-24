Los Morancos hacen campaña por la risa en el SOM Festival de Castelló

La política española ha encontrado una urna inesperada frente al Mediterráneo. Los Morancos han regresado al SOM Festival de Castelló con Bota Antonia, su nueva comedia, una sátira electoral en la que Jorge y César Cadaval convierten el desconcierto de la actualidad en materia de carcajada. El Real Club Náutico de Castelló ha sido el escenario de una función que abre el segundo fin de semana de la quinta edición del certamen.

La elección del recinto refuerza el contraste que ha sostenido la función: mientras los barcos y el puerto dibujaban una estampa de verano, el escenario se ha transformado en mitin, plató televisivo y plaza pública. Ese cambio de registro, tan propio del dúo sevillano, ha permitido que la sátira política dialogara con el ambiente festivo del Grau castellonense veraniego.

En esta ocasión, la candidata no pertenecía a ninguno de los partidos habituales. Antonia, uno de los personajes más reconocibles del universo moranquero, decidió dar el salto a la política y fundar el «SC», las siglas de Sentido Común. Su lema –«Viviremos en la gloria cuando gobierne la Antonia»– resume el tono de una propuesta que mezcla parodia, música, baile y una mirada deliberadamente exagerada sobre el poder.

La esencia de los hermanos Cadaval

La trama imaginaba a los principales dirigentes nacionales e internacionales tratando de frenar el ascenso de la protagonista. Frente a ellos, Antonia contaba con la ayuda de Omaita para sortear obstáculos y presentarse como alternativa a una crisis global que, bajo la lente de Los Morancos, se vuelve tan absurda como familiar. El montaje, de casi dos horas, recupera personajes clásicos e incorpora nuevas caracterizaciones, canciones y números coreografiados.

Bota Antonia ha llegado a Castelló como una prolongación natural del humor que ha sostenido la trayectoria de los hermanos Cadaval durante décadas: observación popular, actualidad inmediata, imitaciones reconocibles y una capacidad singular para rebajar la solemnidad de la vida pública. El espectáculo no pretende ofrecer un programa de gobierno, sino algo más urgente para una noche de verano: una mayoría absoluta de risas.

Dos citas más

Tras las risas, este sábado, 25 de julio, sigue la actividad del SOM Festival con el espectáculo Rock en Familia, una jornada intergeneracional con himnos de Metallica, AC/DC, Queen, Bon Jovi y referentes del rock español. La propuesta incluirá pintacaras, zona infantil con monitores y actividades pensadas para compartir la música entre pequeños y mayores.

Y el domingo, día 26, llegará uno de los momentos más solemnes del programa: Plácido Domingo actuará junto a la Orquestra Simfònica de Castelló.