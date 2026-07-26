Plácido Domingo y la OSC llevan la lírica al SOM Festival de Castelló

La quinta edición del SOM Festival de Castelló cerró su segundo fin de semana con una de las citas más singulares de su programación: el encuentro de Plácido Domingo con la Orquestra Simfònica de Castelló. El escenario del Real Club Náutico acogió una velada concebida para acercar la música lírica a un público amplio y para subrayar la variedad artística que define al certamen.

La presencia de Domingo, figura fundamental de la ópera internacional y protagonista de una trayectoria reconocida con numerosos galardones, convirtió la noche en uno de los acontecimientos culturales destacados del verano castellonense. Arropado por la formación sinfónica local, el artista aportó experiencia, personalidad escénica y una voz ligada a algunas de las páginas más célebres del repertorio operístico. La colaboración con la Orquestra Simfònica de Castelló añadió, además, un importante componente de identidad y proximidad a una propuesta de dimensión internacional.

Próximas citas

El concierto puso el broche a un fin de semana marcado también por la actuación de Los Morancos, que el viernes triunfaron con Bota Antonia, su nuevo espectáculo. Una sátira política protagonizada por algunos de los personajes y recursos humorísticos que han acompañado durante décadas a César y Jorge Cadaval. En cambio, las rachas de viento del sábado impidieron la celebración de la actuación prevista, la de Rock en Familia.

El festival aún tiene una gran cantidad de fechas por delante. El jueves llegará el turno del rock con Siloé, que en los últimos meses ha ganado una legión de seguidores, mientras que el viernes actuará Sergio Dalma, uno de los cantantes melódicos más veteranos y queridos por el público. La cita logra así reunir generaciones, estilos y sensibilidades distintas junto al mar y en el entorno privilegiado del Grau de Castelló, confirmando su vocación de ofrecer una programación plural.