María Jesús y su acordeón vuelven a un pueblo de Castellón: un concierto solidario para salvar una ermita

La música y la solidaridad volverán a darse la mano en la provincia de Castellón este domingo 2 de agosto. La popular cantante María Jesús y su acordeón ofrecerá, a partir de las 20.00 horas, un concierto benéfico que sirva para recaudar fondos que continúen financiando las obras de restauración de la ermita de Sant Antoni Abat.

El emblemático templo es uno de los edificios históricos más queridos por los vecinos de Llucena, localidad en la que tendrá lugar esta esperada actuación altruista. El concierto se celebrará en el espacio situado detrás de la ermita y su recaudación se destinará íntegramente a sufragar los trabajos de recuperación del edificio.

Segunda actuación solidaria en Llucena

Será la segunda ocasión en la que María Jesús actúe de manera altruista en el municipio. El pasado año ya protagonizó un exitoso concierto que congregó a decenas de personas y permitió reunir fondos para sufragar la rehabilitación de la ermita.

Cartel del concierto que ofrecerá María Jesús y su acordeón en Llucena. / MEDITERRÁNEO

Durante aquel recital, la artista repasó algunos de los grandes éxitos de su trayectoria y emocionó al público. La actuación concluyó con la interpretación de su popular canción Los pajaritos, que hizo cantar y bailar a numerosos asistentes.

La organización confía en repetir el ambiente vivido en aquella primera cita y anima a vecinos, visitantes y seguidores de la cantante a participar en este nuevo concierto solidario en Llucena.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a continuar con la recuperación de la ermita de Sant Antoni.

Rumba 13 abrió la programación benéfica

La programación solidaria comenzó este viernes 31 de julio, con un tardeo benéfico celebrado en la plaza de España entre las 19.00 y las 22.00 horas. La animación musical corrió a cargo del grupo Rumba 13, que ofreció un repertorio festivo en una tarde en la que la música volvió a ponerse al servicio de una causa solidaria.

Héctor Gozalbo

Tanto el concierto de María Jesús y su acordeón como el tardeo de Rumba 13 han sido organizados por la Parroquia de Llucena y la Junta Pro Obras de Sant Antoni.

Ambas entidades continúan impulsando actividades e iniciativas para recaudar fondos y seguir sufragando la restauración de la histórica ermita.