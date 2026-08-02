Moll de Costa, el mejor refugio del verano en el Grau de Castelló
La terraza (Edificio Puerto Azahar) está abierta de miércoles a domingo a partir de las 19.00 horas
Hay lugares que se disfrutan especialmente en verano, y Moll de Costa es uno de ellos. Ubicado en el Edificio Puerto Azahar, en el Grau de Castelló, destaca por su gran terraza a la sombra, la brisa del Mediterráneo y un ambiente ideal para tardes y noches al aire libre.
Horario
En agosto, desde las 19.00 horas, el edificio de los antiguos cines proyecta un amplio espacio que permite disfrutar de una agradable temperatura junto al mar. Sin duda, una experiencia que convierte la terraza en uno de los refugios más apetecibles para las tardes de agosto.
Además, la propuesta está pensada para diferentes momentos y públicos. Cervezas bien frías, refrescos, combinados, cócteles y helados componen una oferta ideal tanto para quienes quieren comenzar la noche como para quienes simplemente buscan hacer una pausa junto al mar.
Punto clave
Abierto de miércoles a domingo desde las siete de la tarde, se ha consolidado como uno de los puntos clave del ocio en el puerto de Castelló, ideal para compartir, desconectar y vivir el verano sin prisas.
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