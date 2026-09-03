Los cinco restaurantes más populares de Castellón para la vuelta a la rutina

La agenda vuelve a llenarse en septiembre, pero la mesa no tiene por qué resignarse. Entre comida italiana, propuestas de inspiración asiática, hamburguesas gourmet y platos de gran variedad gastronómica, estos cinco restaurantes con comida a domicilio de Castellón disponibles en Glovo convierten cualquier pausa en el momento más apetecible del día.

1. Le Otto: cocina italiana con la pizza como protagonista

La primera de las propuestas gira en torno a la cocina italiana, con una carta en la que las pizzas, las pastas y otros clásicos mediterráneos son los protagonistas. Elaboraciones con ingredientes de calidad y recetas tradicionales son el motivo por el que este restaurante italiano se ha convertido en una de las opciones más populares de la provincia de Castellón.

Ya sea para una comida entre semana o una cena con amigos, su oferta combina platos pensados para compartir con otros más contundentes, siendo una alternativa versátil para quienes buscan disfrutar de los sabores de Italia sin cocinar. La pizza napolitana es la propuesta estrella de la carta, en la que también podemos encontrar entrantes típicos italianos, una gran variedad de pizzas clásicas y fritas y todo tipo de postres, ideales para poner un punto dulce a la comida.

Le Otto / REDACCIÓN

2. Lyonburgo: hamburguesas y tacos de calidad

Si hay un nombre imprescindible para los amantes de las hamburguesas en Castellón, ese es Lyonburgo. El restaurante ha conseguido consolidarse gracias a una propuesta basada en carnes de calidad, recetas originales y una carta que combina clásicos con opciones más atrevidas.

Sus hamburguesas smash, acompañadas de entrantes y patatas para compartir, lo han convertido en una de las opciones favoritas para los que buscan una comida informal. Una apuesta segura tanto para una cena entre semana como para un plan con amigos.

Sus french tacos son otra de las propuestas más destacadas de su oferta, con varios tamaños y combinaciones de carnes, un auténtico manjar para disfrutar de una buena comida o cena rápida con un sabor delicioso.

Lyonburgo / REDACCIÓN

3. Asoko: cocina japonesa con un toque de fusión

La cocina japonesa es la protagonista de Asoko, un restaurante que combina recetas tradicionales con propuestas de fusión inspiradas en las técnicas más actuales. Su carta reúne una amplia selección de sushi y otros platos elaborados con una cuidada selección de ingredientes, dando lugar a una oferta variada que busca sorprender tanto por su sabor como por su presentación.

Además de sus especialidades japonesas, Asoko cuenta con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, así como un menú infantil y un menú diario entre semana, lo que lo convierte en una alternativa capaz de adaptarse a todo tipo de comensales y ocasiones.

4. Huggers: las mejores hamburguesas

Huggers ha irrumpido en la escena gastronómica de Castellón con una propuesta centrada en las hamburguesas premium, elaboradas con carne 100% de vacuno, pan brioche e ingredientes frescos cuidadosamente seleccionados. Su carta combina recetas clásicas con creaciones propias, además de opciones de pollo y alternativas para distintos gustos.

La variedad permite elegir entre platos novedosos, clásicos y propuestas contundentes

El restaurante apuesta por una propuesta que cuida tanto el producto como la experiencia, con elaboraciones como la Huggers, la B.B. Love o la Cheese Me Baby, además de menús y entrantes para completar cualquier comida o cena. Una opción para quienes buscan disfrutar de una hamburguesa gourmet sin complicaciones.

5. Pancho’s: clásicos que nunca fallan

Pancho’s Bar forma parte de ese conjunto de establecimientos de Castellón que han sabido mantenerse como un punto de encuentro y un referente gastronómico gracias a una carta variada y apta para cualquier ocasión. Desde desayunos y almuerzos hasta comidas, cenas y picoteo, su oferta combina sándwiches, hamburguesas, bocadillos, una selección de tapas y platos de cocina mediterránea, además de un menú diario entre semana y los fines de semana.

La cocina casera y tradicional marca la identidad del restaurante, con recetas que apuestan por el producto y los sabores de siempre. La variedad de su carta, en la que también tienen cabida ensaladas y postres, hace de Pancho’s Bar una opción versátil tanto para una comida rápida en casa como para disfrutar de un plan compartido con familia o amigos.