Kuerpospin, finalista del concurso de bandas del PintorRock
Se trata del único representante de la provincia que ha conseguido alcanzar esta fase final
El grupo alcorino Kuerpospin ha sido seleccionado como una de las 16 bandas finalistas del concurso del PintorRock, tras presentarse un total de 159 grupos de todo el país.
Kuerpospin lleva activo desde 2022 y el pasado mes de junio publicó su primer disco, “Garrapatas del Sistema”, un LP de diez temas con sonidos contundentes y letras directas y reivindicativas.
Duelos eliminatorios
El PintorRock es uno de los grandes referentes del punk-rock estatal y, en esta fase final, las 16 bandas competirán mediante duelos eliminatorios a través de votaciones en Instagram Stories. Las votaciones tendrán lugar del 7 al 15 de septiembre en la cuenta oficial @pintorrock.
Para poder votar será necesario seguir previamente la cuenta del festival, que permanecerá en modo privado durante el proceso.
La formación alcorina que representará a la provincia de Castellón está integrada por Eli (voz), Óscar y Joaquín (guitarras), Egor (batería) y Borrow (bajo).
Kuerpospin es el único representante de la provincia de Castellón que ha conseguido alcanzar esta fase final.
El PintorRock
El concurso de bandas del Festival PintorRock 2026 busca la banda emergente de punk, rock, neopunk o metal que haya destacado este año y sea la más votada.
El festival PintorRock nació en el año 2011 con una modesta primera edición en el polideportivo de Cabra del Camp (Tarragona), de la mano de la promotora Boom Boom Produccions. En aquel entonces, el cartel apenas lo componían cuatro grupos: Boikot, Malos Vicios, Extracto de Lúpulo y Apelo.
Su objetivo es el apoyo a la música autogestionada: Nació como un proyecto completamente independiente para esquivar los circuitos comerciales masivos, demostrando que un festival de rock y punk puede sobrevivir de forma autónoma.]
Con un compromiso social y político, destaca por albergar un fuerte carácter de transformación social, posicionándose abiertamente frente a las injusticias a través de letras y bandas de marcado corte reivindicativo y combativo.
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