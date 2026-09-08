El espacio cultural del puerto de Castellón se consolida como referente en verano

Más de una decena de actividades han consolidado el Espai Cultural Moruno, dependiente de la Autoridad Portuaria, como referente cultural y lúdico durante los meses de verano. Desde que arrancó el mes de junio, este espacio se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro y enclaves de dinamización social de la zona lúdica.

Visitas y actos institucionales, exposiciones como la del Museu del Bou, de importante valor cultural y patrimonial y que fue una de las más exitosas, la de pintura colectiva Colors del Grau, celebrada en julio, o el recital de música La mujer en la lírica, que tuvo lugar la semana pasada, han demostrado que aunar arte, tradición, música y cultura en un mismo espacio es posible y, además, de manera gratuita.

Contenedor cultural

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que "la apuesta y el compromiso adquirido por la Autoridad Portuaria desde un primer momento para dinamizar este espacio y abrir el puerto a la ciudadanía han hecho posible que el Espai Cultural Moruno se haya convertido en un contenedor cultural abierto y dinámico, capaz de generar actividad y acercar el puerto a la sociedad durante todo el año".

En este sentido, Ibáñez ha destacado que "no es casualidad que el Grau y el puerto de Castellón estén más vivos que nunca" y, al respecto, ha puesto en valor la política de integración puerto-ciudad llevada a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló.

Integración puerto-ciudad

"Castellón no podía vivir más tiempo de espaldas al mar y por eso nuestros esfuerzos se han volcado en llenar de vida el entorno portuario para dotar de contenido este contenedor cultural", ha señalado.

"Además de crear un espacio de convivencia para todos los públicos, con una amplia y variada programación gratuita, había que hacer el entorno más transitable y visitable y, con la remodelación integral de la fuente anexa al edificio Moruno, conseguimos mejorar la accesibilidad al edificio y la seguridad de uso", ha afirmado.

Modelismo naval y exposición micológica

En relación con las actividades que ha albergado este espacio, Ibáñez ha agradecido la colaboración institucional y la apuesta de entidades y asociaciones muy arraigadas y vinculadas al Grau, como son la Asociación Cultural La Barraca, la Comisión de Festes de Sant Pere o la Cofradía de la Virgen del Carmen, que han elegido el enclave para celebrar actividades y eventos.

Asimismo, se ha referido también a otras entidades como la Asociación Mujeres en Igualdad de Castellón o la propia Guardia Civil, con la visita de los caballeros y damas alféreces cadetes del tercer curso de la Enseñanza Superior de Formación de la Guardia Civil en el mes de junio.

Próximas citas

Por otra parte, cabe destacar que entre las exposiciones y eventos próximos figura la XXVI Exhibición de Modelismo Naval, los días 3 y 4 de octubre, así como la ya tradicional y exitosa exposición micológica que organiza Asmicas, también en el mes de octubre. A ellas se suma de nuevo la exposición de Colors del Grau y de Trazos, ambas en octubre.

A las actividades llevadas a cabo en el edificio Moruno hay que añadir los eventos y festivales celebrados desde comienzos de verano en el muelle de Costa y en el entorno del recinto portuario, que han convertido la zona lúdica de PortCastelló en epicentro de ocio cultural y familiar.

Ocio cultural y familiar

En este sentido, cabe recordar que la temporada arrancó a principios del mes de junio con la recepción por primera vez de los pilotos del Festival del Viento en el muelle de Costa y continuó con el Som Festival y el Solmarket.

Además, este verano también se han instalado atracciones infantiles para dinamizar la zona y favorecer el disfrute de toda la familia.