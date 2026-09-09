Alcalà de Xivert, escenario de cine

Alcalà de Xivert ha cambiado este verano el ritmo habitual de sus calles por el movimiento propio de un rodaje. Durante los meses de julio y agosto, el municipio convirtió en escenario cinematográfico con la grabación de El hombre afable, un cortometraje dirigido por Carlos Granell que forma parte de la XIV edición de Cortometrando, el festival impulsado por la Diputación de Castellón para llevar la creación audiovisual a distintos pueblos de la provincia.

La producción ha utilizado como localizaciones algunos de los espacios más reconocibles del casco urbano, como la Casa del Metge, la plaza Ricardo Cardona, la Casa de la Cultura, la plaza de la Iglesia, el campanario y varias calles del centro. El rodaje permite mostrar la localidad de Alcalà de Xivert desde una perspectiva distinta, con su patrimonio arquitectónico y urbano convertido en parte del relato audiovisual.

Vecinos de Alcalà que participaron como figurantes. / Mediterráneo

El grupo de teatro de Alcalà

Uno de los elementos destacados ha sido la implicación local. El grupo de teatro de Alcalà colaboró activamente en el proyecto y varios de sus integrantes participaron como figurantes, reforzando el vínculo entre el cortometraje y el municipio. Para el alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan, el rodaje supone «una magnífica oportunidad» para convertir la localidad en escenario de cine y mostrar sus espacios «desde una mirada diferente».

Alcalà de Xivert es uno de los cinco municipios seleccionados este año por Cortometrando, junto a Barracas, Moncofa, Morella y Traiguera. La iniciativa, que alcanza su decimocuarta edición, se ha consolidado como una de las propuestas audiovisuales de referencia de la provincia. Desde su creación, ha llevado rodajes a 80 de los 135 municipios castellonenses, construyendo un mapa cinematográfico que pone en valor el patrimonio natural, cultural, arquitectónico e histórico del territorio.