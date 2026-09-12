Marina Heredia corona la segunda noche del festival flamenco de Orpesa

La voz de Marina Heredia coronó este sábado la segunda noche del Festival Flamenco de Orpesa. La cantaora granadina cerró una jornada protagonizada también por Irene Ribas, en la que la explanada de la calle Ribera Forner volvió a convertirse en escenario para mostrar diferentes maneras de entender y expresar el flamenco.

Irene Ribas fue la encargada de abrir la programación del sábado a las 22.30 horas. Una hora después, Marina Heredia tomó el relevo para poner el broche a la segunda velada de una cita que durante todo el fin de semana combina el cante, el baile y las propuestas abiertas a la fusión.

Segunda velada

La artista granadina, con una amplia trayectoria vinculada al género, protagonizó uno de los momentos destacados del cartel de esta edición. Su actuación completó una noche dedicada al flamenco y a sus diferentes lenguajes ante los aficionados, vecinos y visitantes presentes en Ribera Forner.

La actuación tuvo un amplio seguimiento. / Eva Bellido

La jornada del sábado tomó el testigo de la programación estrenada la noche anterior. Fede Núñez abrió el festival el viernes con una actuación marcada por el baile y la fuerza de su taconeo, antes de que Cristian de Moret llevara al escenario su propuesta de flamenco fusión.

Flamenco fusión

De Moret conjugó las raíces del género con influencias y sonoridades contemporáneas, completando una primera noche que dio paso a las actuaciones de Irene Ribas y Marina Heredia durante el sábado.

El Festival Flamenco está impulsado por el Ayuntamiento de Orpesa, a través de la Concejalía de Fiestas, en colaboración con la asociación local La Posada de Avelino.

Andrés Barrios cierra el festival este domingo

La programación todavía reserva un último nombre. El pianista y compositor Andrés Barrios será el encargado de cerrar este domingo el Festival Flamenco, con una actuación prevista a las 20.00 horas en la explanada de Ribera Forner.

Barrios presentará una propuesta en la que el piano se acerca al flamenco desde una perspectiva personal y contemporánea. Su concierto pondrá el último compás a tres jornadas dedicadas a recorrer la diversidad de este género y completará la programación cultural y de ocio del municipio durante el mes de septiembre.