Festival
Les Coves de Sant Josep de la Vall es consoliden com a escenari per a l’art: torna Arts by the Cave
La proposta combinarà teatre itinerant, dansa interactiva i circ aeri
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó, en col·laboració amb Ritme i altres entitats organitzadores, ha presentat la segona edició d'Arts by the Cave, el festival d'arts escèniques que tornarà a omplir el paratge de les Coves de Sant Josep de teatre, dansa i circ el pròxim diumenge 20 de setembre.
Després de l'èxit de públic i de participació de la primera edició, el festival es consolida enguany amb una nova jornada pensada especialment per al públic familiar i infantil, però oberta a tots els públics. Una de les principals novetats és el canvi d'horari, ja que les activitats començaran a les 11.00 hores i es desenvoluparan durant tot el matí.
Canvi d'horari
El regidor delegat d'Emsevall, Javier Ferreres, ha destacat que "l'any passat vam tindre un èxit rotund de públic i un espectacle que valia la pena repetir, consolidar i continuar", per la qual cosa "un any després, ací estem presentant la segona edició d'aquest cicle d'arts escèniques".
Ferreres ha explicat que el canvi d'horari respon a la voluntat d'adaptar millor el festival al públic familiar. "Hem considerat que un diumenge a les 11.00 hores del matí és una molt bona opció per al públic més jove i per a les famílies, perquè puguen gaudir de l'espectacle durant tot el matí i després continuar disfrutant del paratge de Sant Josep", ha assenyalat.
Arts escèniques
Ferreres ha posat en valor la diversitat de la programació i ha remarcat que "hi ha una barreja de tot allò que podríem anomenar arts escèniques", amb propostes pensades perquè el públic "passe un matí molt agradable en un entorn tan especial com és el paratge de Sant Josep".
Una altra de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació del mag Iván Arribas com a mestre de cerimònies, que acompanyarà el públic durant tota la jornada i amenitzarà els moments entre els diferents espectacles.
Segona edició
El regidor ha remarcat que "hem volgut que l'espectacle d'enguany siga encara més espectacular que el de l'any passat" i ha animat la ciutadania a participar en aquesta segona edició d'Arts by the Cave.
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