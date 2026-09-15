Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amenaza cuchillo en un barHerencia de 1,6 millonesFincas 'low cost'PamesaParque RibaltaAlerta Policía NacionalLidl
instagramlinkedin

Series

Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy

Los galardonados en los Premios Emmy 2026, que incluyen categorías de drama, comedia y miniserie, ya están al alcance de los espectadores españoles en las plataformas de contenidos digitales

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril.

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Las series que han triunfado en los Premios Emmy 2026 se pueden ver en España a través de diferentes plataformas de streaming. Entre las grandes ganadoras están The Pitt, disponible en Max, que volvió a llevarse el premio a Mejor serie dramática; La maldición de Widow's Bay, en Apple TV+, que ganó el Emmy a Mejor comedia; y DTF St. Louis, también en Max, que consiguió el premio a Mejor miniserie.

Además, otras producciones premiadas están disponibles en plataformas como Netflix y Apple TV+. En Netflix se pueden encontrar series como The Beast in Me y Beef, mientras que Apple TV+ ofrece títulos premiados como Pluribus, The Studio y Severance. Por su parte, Hacks, otra de las series destacadas de los Emmy, se puede ver en Max.

A continuación, una lista de las 10 series principales, sus premios y dónde verlas.

The Pitt — Mejor serie dramática — HBO Max

La maldición de Widow’s Bay — Mejor serie de comedia — Apple TV+

DTF St. Louis — Mejor miniserie — HBO Max

Pluribus — Mejor actriz dramática para Rhea Seehorn — Apple TV+

Hacks — Mejor actriz de comedia para Jean Smart — HBO Max

The Beast in Me — Mejor actor en miniserie para Matthew Rhys — Netflix

Slow Horses — Mejor dirección en drama — Apple TV+

The Diplomat (La diplomática) — Mejor actriz secundaria en drama para Allison Janney — Netflix

Task — Mejor actor secundario en drama para Tom Pelphrey — HBO Max

Noticias relacionadas

South Park — Mejor programa de animación — Paramount+ / Comedy Central

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta de la Policía Nacional: El peligroso motivo por el que están apareciendo monedas y billetes en los coches
  2. Un maltratador quebranta el alejamiento, va a por su ‘ex’ en Vila-real y acaba destrozando un coche patrulla
  3. Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
  4. Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia esta semana a Castellón: estos son los tres días con más probabilidad
  5. Adiós a los animales del estanque del parque Ribalta de Castelló. Pero esta no es la única novedad en la emblemática 'basseta dels peixets'...
  6. Detenidos dos hombres en Benicàssim con más de un kilo de cápsulas de amapola adormidera
  7. Los cascotes de las discotecas Zeus y El Desván conservan la historia de varias generaciones en Castellón: 'Éramos una familia
  8. Detenida por robar 20.000 euros y joyas de una vivienda en Burriana en la que estaba acogida

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

Un Premio Príncipe de Asturias estrena busto en la Diputación de Castellón

Un Premio Príncipe de Asturias estrena busto en la Diputación de Castellón

PP y Vox apuntan a que la UE suspenda relaciones con Marruecos y el PSOE les acusa de "manosear" la crisis de Ceuta

PP y Vox apuntan a que la UE suspenda relaciones con Marruecos y el PSOE les acusa de "manosear" la crisis de Ceuta

Este es el pueblo más bonito de Castellón para la revista Viajar: Ni Morella, ni Peñíscola y con 80.000 años de historia

Este es el pueblo más bonito de Castellón para la revista Viajar: Ni Morella, ni Peñíscola y con 80.000 años de historia

Las ubicaciones de las 10 nuevas fuentes de agua refrigerada en Castelló

Las ubicaciones de las 10 nuevas fuentes de agua refrigerada en Castelló

Galería de fotos: Vilafamés, uno de los pueblos más bonitos de España, recomendado por la Revista Viajar

Galería de fotos: Vilafamés, uno de los pueblos más bonitos de España, recomendado por la Revista Viajar

Vilafamés, uno de los pueblos más bonitos de España, recomendado por la Revista Viajar

La cosecha de cítricos repunta en España, pero sigue un 4% por debajo de la media

La cosecha de cítricos repunta en España, pero sigue un 4% por debajo de la media
Tracking Pixel Contents