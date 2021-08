El Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya - Sitges 2021 tendrá por primera vez como película inaugural un filme dirigido por una mujer: 'Mona Lisa and the Blood Moon', de Ana Lily Amirpour, ha anunciado el director del festival, Ángel Sala, en rueda de prensa este jueves.

Tras su paso por anteriores ediciones del festival con películas como 'Una chica vuelve a casa sola de noche' (2014) y 'The Bad Batch' (2016), la nueva película de Amirpour, protagonizada por Jeon Jong-seo, abrirá las puertas del certamen el 7 de octubre.

Sala ha explicado que en esta edición volverán nombres conocidos del festival y aparecerán también algunos nuevos, como es el caso de Vladimir Jóhansson, del que se proyectará su película 'Lamb', una de las películas más comentadas del Festival de Cannes 2021.

Asimismo, habituales del festival como Alexandre Bustillo y Julien Maury vuelven con 'The Deep House', una propuesta de terror sobrenatural bajo el agua, y David Gordon Green presenta 'Halloween Kills', la última entrega de la saga Halloween, de Michael Myers y Laurie Strode, protagonizada por Jaime Lee Curtis.

La nueva película de Álex De la Iglesia, 'Veneciafrenia', un híbrido de 'slasher' y 'giallo' que cuenta con las actuaciones de Ingrid García Jonsson y Silvia Alonso, tendrá su 'premiere' mundial en el festival.

Proyectarán además dos películas de Edward Wright: 'Last Night in Soho', protagonizada por Anya Taylor Joy, y el documental 'The Sparks Brothers', sobre la banda liderada por los hermanos Ron y Russell Mael.

Otras películas

Junto a la película de De la Iglesia, se presentarán también películas españolas como 'Visitante', debut de Alberto Evangelio; 'La pasajera', de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez; 'Jacinto', de Javi Camino, y 'Tres', de Juanjo Giménez, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes al mejor cortometraje el año 2017 por 'Time Code', que llegó a estar nominada también a los premios Oscar.

Asimismo, la sección de animación del festival contará con los directores Ari Folman, Mamoru Hosoda y Phil Tippett, que presentarán, respectivamente, 'Where Is Anne Frank?', 'Belle' y 'Mad God'.

Otros de los nombres destacados del festival son los cineastas asiáticos Zhang Yimou, que presenta 'Cliff Walkers'; Takashi Miike, con 'The Great Yokai War: Guardians'; Ando Masashi y Masayuki Miyaji, con 'The Deer King', y Banjong Pisanthanakun, con 'The Medium'.

El leit-motiv del Sitges 2021 es el hombre lobo y la bestia interior, y se proyectarán en esta línea clásicos como 'Un hombre lobo americano en Londres', de John Landis, rarezas como 'La bête', de Walerian Borowzyck, clásicos españoles como 'El bosque del lobo', de Pedro Olea, o propuestas recientes como 'Eight for Silver', de Sean Ellis.

Forman parte del jurado de la edición de este año del Jurado Oficial Fantàstic la cantante Alaska, el cómico Joaquín Reyes, la directora y actriz Luna --nombre artístico de Maria Lidón--, y los directores y guionistas Ali Abbasi (el director de 'Border') y Antonio Trashorras.