Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren y Danny DeVito protagonizarán Sniff, cinta dirigida por Taylor Hackford. El filme, que estará escrito por Tom Grey, formará parte del mercado del próximo Festival Internacional de Cine de Toronto.

Según informa Deadline, 'Sniff' será "una reinvención elegante del género noir". "Dos residentes mueren en circunstancias sospechosas en una lujosa comunidad para jubilados. El detective retirado Joe Mulwray (Freeman) vuelve a la acción gracias a su excompañero William Keys (DeVito) y descubren un submundo oculto de sexo, drogas y asesinatos en la rica comunidad controlada por el capo Harvey Stride (Pacino) y su mano derecha y femme fatale, La Araña (Mirren)", reza la descripción de la película.

Adam Goodman y Matt Skiena producirán a través de Dichotomy Creative Group, junto con Hackford a través de Anvil Films. Gray será el productor ejecutivo. Endeavour Content abrirá las ventas mundiales en el TIFF.

En declaraciones recogidas por Deadline Goodman reveló la fecha aproximada de lanzamiento de la película. "El sueño es tener la película para el cuarto trimestre de 2022. Las audiencias adultas están muy desatendidas en este momento, y parece que hay una gran oportunidad. Esta película puede proyectarse ampliamente, pero puede ser un gran evento para esa comunidad. Realmente no hemos visto este tipo de elenco desde las películas de Ocean's Eleven", expuso. Se espera que la grabación arranque a principios de 2022.

"Siempre he sido un gran fan del cine negro, pero en realidad no he hecho una película, aunque sí hice Contra todo riesgo", dijo Hackford, ganador del Oscar al mejor cortometraje por 'Teenage Father'. "Fue una nueva versión de 'Retorno al pasado', que es una de las mejores películas de cine negro de la historia. No quería hacer un remake escena por escena, pero lo tomé como inspiración. Adam y Matt Skiena le enviaron el guion a mi agente y quedé encantado. Un guionista novato que tiene un estilo asombroso y comprende conceptualmente lo que hace que el cine negro se mantenga", apuntó.

"Todo el concepto de establecer el cine negro en una comunidad de jubilados de alto nivel... Están proliferando en todo Estados Unidos a medida que la generación del baby boom se jubila. Hay mucho dinero y la gente quiere vivir en un entorno hermoso. Eso es lo que aparece en los folletos, pero lo que hizo Tom Gray fue mostrar lo que yacía bajo la superficie. Pensé que era una idea brillante y él entendió la naturaleza del buen noir, la historia oscura, los personajes increíblemente retorcidos, y pensé que tenía un gran manejo", añadió.

Según el realizador, el guionista escribió la película con los actores en mente. "Morgan Freeman como el detective al final de su carrera, la némesis principal será Al Pacino, la mujer fatal será Helen Mirren, una actriz que conozco bastante bien", bromeó Hackford, que está casado con la intérprete. "Le dije: '¿Quién será el exsocio?' Contestó que Danny DeVito. Son todas personas que conozco. He trabajado con Al, Helen, Danny es un amigo, y a Morgan lo conozco, y él siempre ha estado buscando algo que hacer con Helen", señaló.

"Cuando hice 'Pactar con el diablo' con Al, lo rechazó cuatro veces. Y Tony Gilroy y yo seguimos cambiando y agregando escenas. Al no es fácil. Fue una nueva versión de esa experiencia de 'Pactar con el diablo'. Se lo dimos a Al y él dijo: 'No sé si es para mí'. Seguí insistiendo: 'Al, es para ti'. Y seguimos haciendo cambios. Y ahora Al cree que tiene el mejor papel en la película. Danny es un muy buen director y un actor maravilloso, ninguna de estas personas son fáciles, pero creo que la idea de que todos sean útiles colaborando juntos va a ser deliciosa. Y todo el mundo tiene un papel a la altura de su talento", relató el cineasta.

Con 'Sniff' Hackford pretende dar un empujón al género noir del mismo modo que 'Puñales por la espalda' impulsó el whodunit. "Me encantó lo que hizo Rian Johnson tomando un género antiguo, la novela policíaca, y dándole vida en una situación contemporánea. Eso es lo que tengo en mente para 'Sniff' con el cine negro", dijo. "Habrá risas y sonrisas en la película, pero a medida que avanza, se vuelve más y más oscuro, y vale la pena. Si estás usando el cine negro y no da resultados de una manera muy climática, se convierte en un uso eufemístico de ese giro, y esto no será así", adelantó.