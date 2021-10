Algunas preguntas persisten pero empieza a arrojarse luz sobre el fatal accidente en el rodaje de la película en Nuevo México en el que Alec Baldwin disparó el jueves un arma de atrezzo que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director, Joe Souza. Esa luz apunta a problemas de seguridad en el rodaje que habían provocado quejas y protestas, incluida la dimisión de seis miembros del equipo de fotografía el mismo día de la tragedia. Además, un documento oficial asegura que a Baldwin se le dijo al entregarle el arma que estaba descargada.

Los problemas de incumplimiento de protocolos de seguridad que son habituales en los rodajes, incluyendo inspecciones de las armas, los ha desvelado el ‘Los Angeles Times’ con información facilitada por fuentes del equipo de ‘Rust’, una película de bajo presupuesto para los estándares de Hollywood.

Ya el sábado se había producido en el rodaje otra descarga accidental de un arma, aunque en aquel caso no hubo víctimas. Según testigos citados por el diario angelino, al doble de Baldwin se le dio aquel día un arma y, como al actor el jueves, se le dijo que estaba descargada. Disparó dos proyectiles. Al menos un operador de cámara se quejó al encargado de producción enviándole un mensaje de texto en el que decía que las condiciones eran “súper inseguras”. “Debería haber habido una investigación de lo que pasó. No hubo reuniones de seguridad. No hubo garantías de que no volvería a suceder. Todo lo que querían era correr, correr, correr”, le ha dicho al 'Times' un miembro del equipo.

No fue el único problema en un rodaje que empezó el 6 de octubre. En un momento en que los trabajadores de la industria han estado a punto de ir a la huelga negociando para mejorar sus condiciones laborales, las del rodaje de ‘Rust’ habían sido motivo de quejas. Hubo protestas por los problemas con los pagos y por largas horas de trabajo e incumplimiento de promesas sobre alojamiento cerca del lugar de rodaje que obligaban a traslados en coche de 80 kilómetros tras rodajes de 12 y 13 horas.

Esas quejas, como las de la falta de seguridad de las armas, llevaron a seis personas del equipo de fotografía a abandonar el rodaje el jueves como protesta. Los operadores de cámara y sus asistentes llegaron a las 6.30 de la mañana y empezaron a recoger su equipo para marcharse. Esos trabajadores, miembros de un sindicato, y para los que la propia Hutchins había estado defendiendo condiciones de trabajo más seguras, fueron sustituidos por personal no afiliado al sindicato para poder seguir rodando. Horas después, antes de las dos de la tarde, se produjo la tragedia.

"Arma fría"

Se han conocido también algunos detalles de cómo se desarrolló el siniestro gracias a un afidávit preparado por la oficina del sheriff del condado de Santa Fe para lograr el permiso judicial para buscar pruebas y materiales en el rancho Bonanza Creek, donde se rodaba ‘Rust’. La encargada de armas en la producción, la joven de 24 años Hannah Gutierrez, hija de un veterano de la profesión y que recientemente había concluido su primera película, dejó tres armas en un carrito fuera de la iglesia de madera donde se iba a rodar una escena. El asistente del director Dave Halls cogió una de esas armas, se la llevó a Baldwin y le dijo “cold gun”, arma fría, la expresión que se usa para indicar que un arma está descargada, tanto de munición real como de la de fogueo.

Halls, según el afidávit, tampoco sabía que el arma estaba cargada. El documento no especifica qué tipo de munición tenía y Juan Ríos, un portavoz del sheriff, le dijo el viernes por la tarde a ‘The New York Times’ que “un foco de la investigación es (saber) qué tipo de proyectil era y cómo llegó allí”.

Según le ha contado una fuente del rodaje al 'Los Angeles Times', Hutchins y Souza estaban junto a un operador de cámara preparando el plano y no se retirado aún a la zona donde normalmente se sigue la filmación a través de monitores. Baldwin sacó una vez el arma de la cartuchera sin incidente. En la segunda ocasión en que repitió la acción, no obstante, el arma se disparó y la munición salió hacia el operador, Hutchins y Souza. El proyectil, según el Times, alcanzó cerca del hombro a la directora de fotografía, que cayó inmediatamente al suelo, y luego alcanzó al director.

Rust Movie Productions, la productora de la película, emitió un comunicado el viernes en el que se afirma que “la seguridad de elenco y equipo es la principal prioridad” en la compañía. También se asegura, en contraste con lo que han denunciando las fuentes del equipo citadas por el Los Angeles Times, que no habían recibido “ninguna queja oficial respecto a seguridad de armas o atrezzo en el rodaje” y se promete una “revisión interna” de los procedimientos mientras sigue paralizado el rodaje, que debía concluir en noviembre. “Seguiremos cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y ofreciendo servicios de salud mental al elenco y el equipo durante este momento trágico”, concluye.