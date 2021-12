'El lodo': Peckinpah en la Albufera

Después de visitar la Albufera de Valencia, el director Iñaki Sánchez Arrieta tuvo claro que tenía que ambientar su próxima película allí. Era tanta la fuerza del paisaje, la singularidad del microcosmos y las características de sus habitantes que comenzó a pensar cómo sacar partido a todos estos elementos. En su cabeza, siempre estuvo presente el 'thriller' setentero, y en especial 'Perros de paja', de Sam Peckinpah, al menos así lo asegura su actor protagonista, Raúl Arévalo, que interpreta a un biólogo que llega a un pueblo de la zona para intentar resolver la explotación de una laguna que cada vez tiene menos agua y se encontrará con el rechazo generalizado de los oriundos.

El ecologismo frente a la supervivencia de los trabajadores de la tierra. Es uno de los conflictos que aborda 'El lodo', una película en la que, junto a Raúl Arévalo, también protagoniza Paz Vega, que encarna a su esposa, una mujer que es consciente del estado de fragilidad emocional en el que se encuentra después de una pérdida irreparable y se encuentra sumida en una profunda depresión. Juntos intentarán empezar de cero en ese lugar junto a su hija, con la esperanza de que todo se solucionará entre ellos, pero su presencia allí incomodará a toda la comunidad que actuará desde el principio con una violencia hacia ellos casi atávica.

"Yo conecté desde el principio con el personaje de Claudia, con su dolor, con su proceso de duelo, con su soledad y sus miedos", cuenta Paz Vega. "Me pareció muy interesante cómo la película mezclaba el thriller rural con el drama íntimo que atraviesa un matrimonio que tienen posturas contrapuestas a la hora de enfrentarse a lo que les está pasando".

Entre los miembros de ese espacio casi detenido en el tiempo, también encontramos a un nutrido grupo de grandes intérpretes, como Joaquín Climent, Roberto Álamo o Susi Sánchez. La denuncia medioambiental se mezcla con un clima asfixiante de tensión y mal rollo en el que puede pasar cualquier cosa si se enciende la mínima chispa.

"Aunque no lo parezca, aquí no hay ni buenos ni malos. Es un lugar con unas leyes propias, como ocurre en los westerns, y no se puede llegar para cambiarlas, así como así, sin empatizar con sus problemas, actuando desde el puro ego", continúa Raúl Arévalo. Aspereza, sentimientos convulsos, rabia y un territorio entre la vida y la muerte en el que los personajes estarán perpetuamente suspendidos, como en una pesadilla.

'El lodo'

Dirección: Iñaki Sánchez Arrieta

Intérpretes: Raúl Arévalo, Paz Vega, Roberto álamo, Susi Sánchez

Año: 2021

Estreno: 10 de diciembre de 2021