La española que moldea los nuevos personajes de Disney

El currículum de Paula Benedicto está lleno de personajes de animación conocidos. Elsa, Ana, el Pájaro Loco… Ahora acaba de sumarse Alma, la protagonista de ‘Encanto’, la última película de Disney. Esta valenciana lleva trabajando para la factoría del ratón Mickey desde 2018, cuando se atrevió a rellenar un formulario para un programa de aprendices. "No esperaba para nada que me cogieran", comenta la animadora, que atiende por videollamada a Levante-EMV, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, desde su casa de Los Ángeles. Lo creyese o no, Disney la cogió. "Aquí trabajan los mejores del mundo. Mi sueño es aprender aún más de estos profesionales y sentirme tan cómoda como ellos a la hora de aceptar nuevos retos", explica.

Su último proyecto con Disney ha sido ‘Encanto’, apodada en España como la "segunda ‘Coco’". Ambientada en Colombia, la cinta está repleta de referencias al realismo mágico, Gabriel García Márquez y la cultura latina. "Es muy gratificante trabajar en algo con lo que te sientes identificada. Al final, aunque se ambiente en Colombia, los españoles tenemos mucho que ver con lo que vemos en ‘Encanto’, como el carácter de los personajes, el rol que desempeña la familia o las relaciones de amistad", asegura. A diferencia de otras producciones, en ‘Encanto’ Benedicto no se centró en un único personaje. "Trabajé sobre los personajes principales, que son los que hacen que esta película sea tan especial. Todos tienen una personalidad, unos rasgos, muy marcados, y cada animador intenta esforzarse al máximo para lograr que el espectador lo note", añade. Según la valenciana, hay varios supervisores que se encargar de transmitir el carácter de cada personaje. "Los supervisores son los que se encargan de la personalidad. A través de reuniones, presentaciones o demostraciones, nos enseñan cómo es cada uno de los protagonistas para poder dibujarlos después". Según confiesa, le gusta interpretar los personajes que va a dibujar para entender "cómo se mueven, cómo piensan". "Me gusta mucho trabajar con una referencia. A veces, actúo ante la cámara como creo que un personaje actuaría. Me fijo en los gestos y en las gesticulaciones de la cara. Eso me hace entrar en el personaje para verlo después desde fuera, ya que lo tengo que dibujar", explica. Benedicto también trabajó en Frozen II (2019), Zapatos rojos y los siete trolls (2019), El parque mágico (2019) o El pájaro loco (2017). Actualmente está centrada en 'Zootopia+', la serie que estrenará la plataforma Disney+ este año, basándose en la película del mismo nombre. Aunque ahora Disney ha añadido otro título a su currículum, la película de animación ‘Spellbound’, que se estrenará en 2022. Vecina de Sant Vicent del Raspeig, Benedicto estudió Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante y después un Máster en Animación 3D. Pese a dar el salto a Disney en 2018, la pandemia le pilló en España. El azote del virus a nivel global la obligó a permanecer en España durante un año y medio. Ahora por fin está en Los Ángeles, la que considera su casa.