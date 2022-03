La intérprete estadounidense Ariana DeBose ha recogido esta madrugada la estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘West Side Story’. La actriz reinvidicó su identidad como hispana de la comunidad LGTBQ+, y durante su discurso de recogida del galardón pronunció la siguiente dedicatoria: "para cualquiera que haya visto cuestionada su identidad" o "haya permanecido en una zona gris [...] existe un sitio para nosotros".

Esto ha llevado a que algunos se preguntaran a qué alude exactamente la Q de las siglas LGBTQ+ con la que DeBose se identifica. Aunque se trata de un término bastante extendido en Estados Unidos, "queer" todavía no es tan popular en habla española. Su traducción literal es "raro" o "extraño", aunque alude más bien a una persona que decide no definirse sexualmente y se encuentra cómoda en la ambigüedad.

Según la definición que ofrece la Fundación del Español Urgente (Fundéu), "queer" es aquella persona que "rechaza ser clasificada por sus prácticas sexuales o su género para no limitar su experiencia como persona". Y, aunque la RAE todavía no lo recoge en su diccionario, señala que es una palabra válida y que la forma españolizada "cuir" es también admisible.

La actriz, cuya carrera se forjó en Broadway, participó en musicales como 'Motown', 'Pippin' y, sobre todo, 'Hamilton', de Lin-Manuel Miranda, que le dio el impulso definitivo hacia el estrellato. Dio el paso a la gran pantalla con obras como 'Seaside' y 'The prom', y tuvo los arrestos de darle un no a Steven Spielberg cuando este le hizo pasar un casting. Afortunadamente, terminó trabajando con él, y como su primer Oscar es fruto de esa relación. "Descubrí a alguien con un tremendo carisma, muy intenso, y muy vivo en aquella sala de pruebas, y yo no paraba de pensar: ‘Seguro que cuando la grabe en vídeo ese talento se duplica’", fueron los elogios que vertió sobre la actriz tras el casting.

La actriz, muy decidida y dueña de un carácter fuerte, no dudó en sugerir cambios para el personaje que interpretaría en 'West Side Story'. Además, evita dar detalles sobre su vida personal o si tiene o no pareja. En una entrevista reciente, señaló: "Algunas personas me dicen que visto como un hombre, como una mujer o como una lesbiana, pero no. Me visto como soy yo, no suscribo normas de la sociedad y soy más que una etiqueta que alguien más me da", resumiendo en pocas palabras a qué alude la Q de "queer".