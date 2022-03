Will Smith eclipsó a todo el mundo en la gala de los Oscar. Su ya histórica bofetada a Chris Rock durante una de las presentaciones de premios en la ceremonia ha dejado todo lo demás en un segundo plano, desde la película ganadora, 'Coda', hasta el propio galardón recibido por Smith como mejor actor protagonista en 'El método Williams'.

La vergonzosa acción del actor, al propinarle un soberano guantazo al humorista Chris Rock por hacer una broma sobre su mujer, Jada Pinckett Smith, llevó al popular Príncipe de Bel-Air de los 90 a un momento de arrepentimiento por la agresión durante su discurso tras recibir el Oscar, con lágrimas incluidas. Solo unas pocas horas después, ya no había rastro de malestar.

Varios videos difundidos en redes sociales mostraron a Will Smith pasándoselo en grande en la celebración de su premio, en la fiesta organizada por la revista 'Vanity Fair'. En las imágenes se puede ver a Smith bailando y rapeando algunos de sus grandes éxito musicales, como 'Miami' o 'Gettin’ Jiggy With It'.

Will Smith danced to “Gettin’ Jiggy With It” at the Vanity Fair Oscars party, hours after slapping Chris Rock during the ceremony.#Oscars2022 #KeensReview pic.twitter.com/nNL57Qc1Yw — Keen's Review. (@KeensReview) 28 de marzo de 2022

Will Smith is celebrating and dancing to his own hits at the Vanity Fair #Oscars party - via @nekesamumbi pic.twitter.com/c118DPVPjk — The Hollywood Reporter (@THR) 28 de marzo de 2022

La Academia de Cine, al menos de momento, no ha exigido ninguna responsabilidad al actor por la agresión en pleno directo de la gala de los Oscar 2022. Por su parte, el cómico agredido, Chris Rock, ya ha anunciado que no va a interponer acciones legales contra Will Smith. Los dos protagonistas de la vergonzosa escena se conocen desde hace más de 25 años, ya que coincidieron en la serie 'El Príncipe de Bel-Air'. Chris Rock también ha coincidido en varios trabajos con la esposa de Smith, Jada. Uno de ellos es la película de animación 'Madagascar'.

No es el primer encontronazo entre el matrimonio formado por Will Smith y Jada Pinckett y Chris Rock. En la gala de los Osacar de 2016, Rock recordó que Jada Smith amenazó con boicotear aquellos Oscar porque otro año estuvieran nominados solo actores blanco. "¿Jada va a boicotear los Oscars? Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado", bromeó el comediante, actor y presentador.