La película española 'El buen patrón', escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa, ha sido premiada como la mejor comedia europea en los Premios del Cine Europeo, que se entregan este sábado 10 de diciembre en una gala en Reikiavik (Islandia).

En esta categoría la película española competía con 'Leynilögga, de Hannes Por Halldórsson, y 'La fracture', de Catherine Corsini. El galardón ha sido recogido por León de Aranoa y por el productor Jaume Roures, que han dado las gracias a todo el equipo. "Este premio es un reconocimiento más a la denuncia del abuso de poder y a la impunidad que nos rodea", ha añadido Roures. Protagonizada por Javier Bardem y estrenada en España el 15 de octubre de 2021, 'El buen patrón' ha recibido hasta la fecha 28 premios, entre los que se incluyen seis Goya.

'Triangle of sadness' se ha alzado con el reconocimiento a mejor película europea del año y mejor guion, categorías a las que también estaba nominada 'Alcarràs', en tanto que 'EO' se ha alzado con el reconocimiento al cine universitario europeo, al que también estaba nominado el filme español.

Vicky Krieps ha sido premiada como mejor actriz europea por 'Corsage', al que también estaba nominada Penélope Cruz por su papel en 'Madres paralelas'.

También han sido premiados el director palestino Elia Suleiman en la categoría de 'European Achievement in World Cinema 2022', así como la Comisión Europea en la de Sostenibilidad, entre otros.

Premio del público

Por otro lado, la película española 'Alcarràs' ha sido nominada al Premio del Público al Cine Europeo 2022, al igual que 'Triangle of sadness', 'Close', 'Burning Days' y 'Will o' the Wisp'.

Este premio "pretende fortalecer los vínculos entre la política y los ciudadanos, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo votando por sus películas favoritas" y es otorgado por el Parlamento Europeo y la European Film Academy, en asociación con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas.