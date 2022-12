Cristian Mungiu utiliza su cine para abordar Grandes Temas, en mayúsculas, como el aborto -en ‘4 meses, 3 semanas y dos días’ (2007), la película que le proporcionó la Palma de Oro-, el fanatismo religioso -‘Más allá de las colinas’ (2012)-, la corrupción sistémica -en ‘Los exámenes’ (2016)- y, en el caso de su nueva película, la xenofobia y el miedo al que viene de fuera. ‘R.M.N.’, en concreto, retrata a un pueblo cuyos habitantes sacan a pasear al fascista que llevan dentro en cuanto la empresa panificadora del lugar contrata a unos trabajadores de Sri Lanka.

Las mejores obras del director rumano usan narraciones cargadas de contundencia dramática y que avanzan a contrarreloj para plantear problemas morales irresolubles; ‘R.M.N.’, en cambio, ni soporta ese mismo peso ni nos ofrece dilema alguno que resolver, y todos los elementos alegóricos y subtramas que el director le incorpora sirven para complicarla pero no para hacerla más compleja; por mucho que tanto Mungiu como nosotros podamos entender cómo la frustración económica y la incultura pueden degenerar en racismo, las actitudes racistas que la película escenifica no tienen nada de ambiguo. Asimismo, incluso de acuerdo a los estándares de un cineasta aparentemente incapaz de no subrayar aquello que trata de decirnos, ‘R.M.N.’ es una película especialmente falta de sutileza a la hora de manejar una sucesión de símbolos y metáforas de la intolerancia enquistada que destruirá Rumanía, y por extensión a toda Europa.