Los premios Goya visitan Sevilla en su 37ª edición, y la ciudad se ha engalanado para disfrutar de la fiesta del cine español, que tendrá lugar el 11 de febrero. Antonio de la Torre y Clara Lago serán los encargados de presentar una ceremonia que premiará lo que, en palabras del actor malagueño, ha sido “una buena cosecha” para la gran pantalla de nuestro país.

Tras 37 años repartiendo sus premios, el anecdotario de la gala crece edición a edición, acumulando impresionantes récords y estadísticas, como las espectaculares 11 estatuillas que acumula Alberto Iglesias o las 14 que recibió 'Mar adentro'. ¿Será este el año en el que se rompa alguno de estos registros históricos?

Tras dejar firmemente atrás las ceremonias en las que planeaba la sombra del coronavirus, la Academia ha diseñado una gala que pretende dejar huella en la memoria del aficionado al cine español. Si planeas disfrutar de la cita con los premios Goya 2023, no te puedes perder estas siete cosas.

¿Por qué Goya?

Los premios de la Academia de Cine datan de 1987. La entidad pretendía instaurar una gala que se inspirara en el estilo que marcaban los Oscar, pero decidir qué nombre se le ponía a los premios fue algo que levantó polvareda antes de llegar a la decisión final. Se barajaron opciones como Soles, Premios Buñuel o Premios Lumière, pero la más apoyada terminó siendo premios Goya. El nombre cumplía varios de los requisitos que la Academia quería reunir: era corto, como los Pscar o los franceses César, y se refería a una importante figura de la cultura de nuestro país. Además, como argumentó el director artístico Ramiro Gómez, la pintura de Goya muestra un enfoque que tiene mucho en común con el séptimo arte, e incluso en algunos de sus mejores trabajos había dado forma a un arte prácticamente secuencial.

Las películas con récord

'Mar adentro' mantiene desde 2004 el récord absoluto de película con más premios Goya. Hasta 14 estatuillas se llevó la cinta de Amenábar, por encima de las 13 de '¡Ay, Carmela!' y las 10 de 'Handia', 'La isla mínima' y 'Blancanieves'. Ese registro, sin embargo, podría verse superado este año si 'As bestas', que está nominada a 17 categorías, o 'Modelo 77', que puede llevarse 16 premios, terminan triunfando en Sevilla. E, incluso si acabaran no consiguiendo alzarse con ningún Goya, todavía podrían batir un récord. En ese caso, sería el de '¡Átame!'. La película de Almodóvar hizo historia (aunque negativa) en 1990 tras optar a 15 premios sin llevarse ninguno. Eso sí, en esta edición nadie podrá batir la marca que ostenta 'El buen patrón'. Es, a día de hoy, la película más nominada en la historia de los Goya con 20 en 2022.

Los más premiados

Aunque el nombre de Javier Bardem es el primero en aparecer cuando se trata de los intérpretes con más Goyas, la persona que más estatuillas ha recibido en la historia de los premios es Alberto Iglesias, que acumula 11, todas ellas en la categoría de mejor música original. Tras el músico vasco aparece Pedro Almodóvar, con 10, y cierran las primeras posiciones Reyes Abades y Alejandro Amenábar, con 9.

El intérprete con más estatuillas

Bardem es, efectivamente, el actor con más Goyas, ya que suma 6. Carmen Maura y Verónica Forqué, con 4, le siguen en este ranking, un grupo al que podrían unirse este año Penélope Cruz y Luis Tosar si ambos consiguen los premios a los que están nominados. Los dos intérpretes optan al Goya gracias a su trabajo en la película 'En los márgenes'. Por otro lado, los más nominados de la historia son el presentador de este año, Antonio de la Torre, que solo ha ganado dos estatuillas pese a sus 14 candidaturas, y Penélope Cruz, que con las mismas nominaciones se ha llevado tres Goya.

Eduard Fernández, con 13, ocupa un honroso tercer puesto. Los siguientes serían ya Javier Bardem y Maribel Verdú, con 11.

La versión Goya de Glenn 'so Close'

El intérprete más nominado que nunca se ha llevado el premio es Juan Diego Botto, que no logró ninguno de los 6 a los que fue candidato. Ángela Molina no consiguió premios en sus 5 nominaciones, pero fue reconocida con el Goya de Honor en 2021. Son las versiones de los Premios Goya de los casos de Glenn Close, conocida como Glenn 'so Close' ('tan cerca') por las ocho veces que ha sido candidata al Oscar sin llevarse la estatuilla, y de Peter O'Toole, aunque este también obtuvo un Oscar Honorífico en 2011.

El director estrella

A pesar de que el pulso entre Amenábar, Bayona y Almodóvar se mantiene vigente (los tres cuentan con 3 estatuillas en el apartado de dirección, aunque el hispano-chileno y el catalán tienen uno por mejor dirección novel y dos a mejor dirección), el director más laureado de la historia de los premios Goya no es otro que Fernando León de Aranoa. El madrileño acumula cuatro triunfos gracias a su labor en 'Familia' (a Mejor dirección novel), 'Barrio', 'Los lunes al sol' y 'El buen patrón'. Por detrás del grupo de cabeza, Isabel Coixet y Fernando Trueba tienen dos premios cada uno.

La porra

Por primera vez, la Academia de Cine ha preparado un juego interactivo para que los aficionados puedan hacer sus predicciones sobre los premiados en la gala del 11 de febrero. Con 'La porra de los Goya' los usuarios podrán tratar de adivinar de forma gratuita quiénes van a ser los ganadores la noche del sábado en Sevilla. La persona que más acierte tendrá premio: podrá asistir con un acompañante a la 38ª edición de los Premios Goya, que se celebrarán en el primer trimestre de 2024, con viaje y alojamiento incluido.