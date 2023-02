¿Han castigado a ‘Alcarràs’ por algo que se nos escapa?

¿Han castigado ‘Alcarràs’ por algo que se nos escapa? ¿Es normal que la película elegida por la Academia cinematográfica española para competir por el Oscar al mejor filme extranjero, además de ser la ganadora del Oso de Oro en Berlín, se vaya completamente de vacío tras haber sido nominada en 11 categorías? Algunos premios han sido incontestablemente “políticos” (los de actor revelación y actriz revelación), y algunas decisiones también lo parecen. ¿O se trata de galardonar la película que más recauda en taquilla? He leído comentarios en caliente de humillación en toda regla. Quizás exagerados.

No se trata, ni mucho menos, de poner en comparación ‘As bestas’ y ‘Alcarràs’. Son distintas y las dos tienen muchas cosas buenas. También me parece injusto que hayan polarizado un aparente enfrentamiento –algo ajeno, por supuesto, a los responsables de ambos filmes–, dejando casi en el olvido ‘La maternal’, ‘Cinco lobitos’ y ‘Modelo 77’. Olvido en cuanto a posibilidades reales de ser consideradas las mejores películas del año según las votaciones de quienes hacen el cine español, porque ‘Cinco lobitos’ no salió mal parada con los Goya a la mejor dirección novel, actriz de reparto y actriz principal, y ‘Modelo 77’ arrasó en varios de los premios por los que se reconoce a una película su pulcritud y verismo en reconstruir una época pretérita: la representación de la cárcel Modelo barcelonesa de 1977 le ha reportado al filme de Alberto Rodríguez los galardones al mejor maquillaje y peluquería, dirección artística, vestuario, efectos especiales y dirección de producción

No me parece extraño que ‘As bestas’ haya sido la vencedora absoluta, pues aunque ha ganado en nueve de las 17 categorías a las que optaba, se ha llevado las más importantes, película y dirección, además de guion, fotografía, música, montaje, sonido, actor de reparto (Luis Zahera) y actor protagonista (Denis Ménochet, completando así una gala muy francesa, ya que ‘As bestas’ es coproducción con el país vecino y el Goya internacional fue para Juliette Binoche). Sí me lo parece que la película más laureada internacionalmente como es ‘Alcarràs’ –y no va el cine español sobrado de premios tan rotundos como un Oso de Oro berlinés– no tenga ni un solo reconocimiento.

Cuándo la eligieron para competir en los Oscar, ¿que pensaban de ella? Parece que en los Goya hay un tipo de cine independiente que no entra bien del todo. Porque el otro caso flagrante es el de ‘Pacifiction’. Tampoco es muy normal que un filme de aquí sea uno de los más nominados en los próximos premios César franceses y no haya estado ni en una sola candidatura en los Goya. J. A. Bayona, cuyo estilo es diametralmente distinto al de Albert Serra, se encargó de recordarlo cuando subió al escenario para dar el premio a la mejor dirección.

El cine es de los cineastas, practiquen el género que practiquen, y Carla Simón es una de las más importantes que hay actualmente en este país. Los premios son como las opiniones, hay para todos los gustos. No me quejo en absoluto de que ganará tanto ‘As bestas’, aunque no comparta algunos de los premios que ha obtenido. Me quejo de que desde la Academia española se venda ‘Alcarràs’ como una película importante para después dejarla arrinconada en el camino. El cine español necesita buenos autores, técnicos, un tejido industrial más sólido, éxitos de taquilla y éxitos fuera de nuestras fronteras. Y necesita un poco más de equilibrio cuando, sobre todo como ha ocurrido este año, la cosecha ha sido tan buena.