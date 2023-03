A lo largo de sus 94 ediciones, los Premios Oscar han dejado un ranking de gloria. Películas míticas y nombres legendarios llenan las páginas de la historia de los galardones. Pero, ¿cuáles han sido las películas y actores más premiados?

Para un intérprete, un Oscar asegura un lugar en la historia. Algunos elegidos han levantado dos. Pero solo unas pocas leyendas del celuloide han conseguido tres o más.

Las actrices con más Oscars

Katharine Hepburn es la actriz que más Oscars ha conseguido. En total, la actriz logró la estatuilla con cuatro películas: 'Gloria por un día' (1933), 'Adivina quién viene a cenar esta noche' (1967), 'El león en invierno' (1968) y 'En el estanque dorado' (1981).

Ingrid Bergman, otro mito del cine, se llevó tres Oscars. Dos de ellos fueron por mejor actriz en 'Luz que agoniza' (1945) y 'Anastasia' (1957), y otro como actriz de reparto en 'Asesinato en el Orient Express' (1974).

Los mismos suma ya Frances McDormand, gracias a sus papeles en 'Fargo' (1996), 'Tres anuncios a las afueras' (2016) y 'Nomadland' (2021).

Y también Meryl Streep posee tres Oscars. Con 'La decisión de Sophie' (1982) y 'La dama de hierro' (2011) logró llevarse el premio a la mejor actriz y con 'Kramer contra Kramer' (1979) el de mejor actriz de reparto.

Los actores con más Oscars

Daniel Day-Lewis es el actor con más estatuillas al mejor actor. Hasta en tres ocasiones ha logrado el Oscar: 'Mi pie izquierdo' (1989), 'Pozos de ambición' (2007) y 'Lincoln' (2012).

Jack Nicholson, al igual que Ingrid Bergman, logró dos Oscars como mejor actor por 'Alguien voló sobre el nido del cuco' (1975) y 'Mejor… imposible' (1997), y otro como actor de reparto por 'La fuerza del cariño' (1983).

Eso sí, Walter Brennan fue el primero en obtener los tres Oscars. Las tres veces fue en condición de actor de reparto: en 'Rivales' (1935), 'Kentucky' (1938) y 'El forastero' (1940).

Las películas con más Oscars

Los rankings no siempre son justos. Clasificar las películas por el número de estatuillas conquistadas puede no serlo. Porque no siempre se miden en una misma edición cintas de la misma calidad. Pero el palmarés de los galardones recogerá siempre el nombre de aquellas que fueron las grandes protagonistas de sus respectivas ceremonias.

Entre las películas más premiadas hay un triple empate en cabeza: 'Titanic' (1997), 'Ben-Hur' (1959) y 'El señor de los anillos: el retorno del Rey' (2003) conquistaron once estatuillas cada una. La tercera parte de la trilogía de Peter Jackson transformó todas sus nominaciones en premios, mientras que a 'Titanic' le superaron en tres categorías y a 'Ben-Hur' se le escapó solo uno de los galardones en los que competía.

A estas tres películas les siguen, con diez premios cada una, 'Lo que el viento se llevó' (1939) y 'West Side Story' (1961). Con nueve brillaron 'Gigi' (1958), 'El paciente inglés' (1996) y 'El último emperador' (1987). Y un escalón por debajo, con ocho, la lista se amplía: 'Los mejores años de nuestra vida' (1946), 'De aquí a la eternidad' (1953), 'La ley del silencio' (1954), 'My Fair Lady' (1964), 'Cabaret' (1972), 'Gandhi' (1982), 'Amadeus' (1984) y 'Slumdog Millionaire' (2008).