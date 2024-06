‘Del Revés 2’, en la caótica mente de una adolescente

Crecer es complicado para todo el mundo, y eso incluye también a personajes del cine de animación adorados por millones de espectadores. Hace nueve años, a través de la comedia ‘Del Revés’ (2015), los estudios Pixar se introdujeron en la cabeza de una niña llamada Riley para observar las interacciones entre Alegría, Tristeza, Miedo y el resto de emociones que la controlaban. Ahora la niña se ha convertido en una adolescente, y por el dominio de su mente pugnan emociones nuevas como Envidia, Ennui -término francés que significa apatía- y, sobre todo, Ansiedad.

“Mientras preparaba la película revisé viejos álbumes personales de fotos y me fijé en que, a los cinco años, siempre tenía una sonrisa enorme dibujada en la cara”, recuerda el director de ‘Del Revés 2’, Kelsey Mann, miembro veterano de Pixar que en su día trabajó en los equipos de animadores de títulos como ‘Monstruos University’ (2013), ‘El viaje de Arlo’ (2015) y ‘Onward’ (2020). “Pero en fotos posteriores, tomadas cuando ya había cumplido los 13, se me veía con un gesto completamente distinto. La sonrisa había desaparecido, y se me notaba claramente incómodo. Todos hemos pasado por la adolescencia, y podemos recordar qué autocríticos, inseguros y susceptibles nos volvimos al alcanzarla; ese es el proceso que he querido explorar con esta película”. De momento, el público ha respondido de forma apabullantemente favorable a ese enfoque.

‘Del Revés 2’ llega a los cines españoles este miércoles, cinco días de hacerlo en varios otros países, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, y de obtener en solo un fin de semana una recaudación de récord, casi 300 millones de dólares.

Esta no es la primera película de Pixar que cuenta la historia de una adolescente abrumada por sentimientos nuevos que no alcanza a entender. En 2022 los estudios estrenaron ‘Red’, la historia de una chica que se convierte en un oso panda gigante cada vez que se emociona o se pone nerviosa. “La principal diferencia es que en aquella película la directora Domee Shi retrataba una relación entre madre e hija que tenía mucho de autobiográfica”, matiza Mann. “Nosotros nos hemos centrado más en esa autoconsciencia que nos invade al dejar atrás la pubertad, que nos convierte en seres extremadamente preocupados por lo que los demás piensan de nosotros y necesitados de su aprobación. Y eso es algo que se ha acentuado con la pandemia. Cuando empecé a trabajar en la película a principios de 2020 mi hijo acababa de cumplir 14 años y mi hija tenía 13, así que tuve ocasión de comprobarlo”.

También a diferencia de ‘Red’, ‘Del Revés 2’ es una película dirigida y producida por hombres. “Desde el principio fue consciente de que, si quería contar una historia sobre chicas adolescentes, tenía que contar con el asesoramiento de chicas adolescentes”, confiesa Mann. “Así que creamos un grupo de nueve chicas de entre 13 y 16 años que nos han estado ayudando a lo largo de buena parte del proceso de producción y señalándonos las cosas que estábamos haciendo mal. Su contribución fue especiamente valiosa en los diálogos; cada vez que detectaban alguna frase inadecuada nos decían lo mismo: ‘¡Ninguna chica adolescente habla así!’”.

Por supuesto, la experiencia juvenil actual está altamente mediatizada por el uso de la redes sociales, y por eso resulta llamativo que la nueva película prescinda de ellas, Buena parte de su peripecia argumental transcurre a lo largo de un fin de semana que Riley y sus amigas pasa en un campamento de hockey, y durante el que los teléfonos móviles les son convenientemente requisados. “Fue una decisión deliberada por nuestra parte”, asegura el director. “En Pixar siempre intentamos hacer películas atemporales que no pasen de moda. El problema de los teléfonos y la tecnología en general es que se actualizan constantemente, y lo que tú retratas en tu película quedará obsoleto rápidamente. Queremos que el público vea nuestras películas el mayo número de vece posible y nadie quiere volver a ver una película obsoleta”.

Es un argumento similar al que Mann dio hace unos días para explicar por qué habían tomado la polémica decisión de dejar fuera de ‘Del Revés 2’ emociones fundamentales en la adolescencia, como la culpa, simplemente porque “contemplarlas no habría resultado divertido”, y por tanto habrían disuadido a los espectadores de ver la película más de una vez.

No es la única controversia que anticipó la llegada a los cines de ‘Del Revés 2’. Hace ya meses, muchos usuarios de las redes se mostraron furiosos al dar por hecho, a juzgar por su trailer, que la película había convertido a su protagonista en un personaje ‘queer’; al mismo tiempo, muchos reaccionaron de forma parecida porque asumieron, en cambio, que Riley iba a ser un personaje heterosexual.

“A decir verdad, su sexualidad no nos pareció un asunto prioritario”, replica Mann al respecto. “La persona a la que Riley debe aprender a querer es ella misma, que es precisamente la persona a la que más le cuesta querer. Creo que, especialmente después de todo aquello por lo que han pasado en los últimos años, está bien hacer una película que ayude a las y los adolescentes a comprender eso. A mí me habría venido bien una película así cuando tenía esa edad”.