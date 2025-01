¿Cómo han afectado los incendios de Los Ángeles a los rodajes de series y películas?

Hace diez días se iniciaban los incendios de Eaton y Palisades, que junto con otros de algo menor magnitud, han convertido el área de Los Ángeles en un escenario propio del más desalmado cine catastrofista y apocalíptico. Las llamas han consumido barrios completos, muchos de ellos hogar de productores, agentes, actrices y actores, o profesionales más anónimos de la industria audiovisual. Según el sindicato IATSE, que representa a trabajadores de una gran variedad de oficios del cine, ocho mil de sus miembros viven en partes de Los Ángeles que han ardido o sido evacuadas.

Como señalaba el reportero Brookes Barnes en 'The New York Times', "tan solo en el caso de Disney, este lunes hasta sesenta y cuatro empleados habían perdido sus casas y cientos más de ellos habían sido evacuados, incluyendo Robert A. Iger, su presidente, y tres miembros de su equipo senior de liderazgo". La compañía ha respondido al desastre con, entre otras medidas más internas, un donativo de quince millones de dólares, la misma cantidad aportada a los esfuerzos de reconstrucción y recuperación por Warner Bros. Discovery.

Los problemas de rodaje

Los incendios han afectado a los trabajadores de los estudios, pero no tanto a los rodajes de sus películas y series, que desde hace años se desarrollan sobre todo en otros estados (Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México) e incluso países (Gran Bretaña, Australia) por lo ventajoso a nivel de coste e incentivos fiscales. Esa práctica, combinada con los efectos de la huelga y la contracción de la industria, devino en mínimos históricos de producción en Los Ángeles en 2024, según el análisis de 'The Hollywood Reporter'. Solo se detuvo temporalmente el rodaje de dos películas de gran estudio: el 'remake' del clásico 'thriller' de 1992 'La mano que mece la cuna' y la nueva entrega de 'Avatar', ambas de 20th Century Studios.

En cuanto a las series, muchas de ellas dejaron de producirse por precaución, pero esta semana ha vuelto a funcionar la cadena de montaje. El mismo lunes, día 13, Warner Bros TV reactivaba 'Colegio Abbott', 'All American' y 'The Pitt' en su plató de Burbank. Universal Studio Group hizo lo propio con 'Loot', 'Suits LA' o 'Hacks', aunque en esta última ya no podrán usar la segunda residencia de Deborah Vance (Jean Smart) en Los Ángeles, una mansión de estilo neocolonial español que ardió en el incendio Eaton. CBS Studios pudo volver al trabajo con 'NCIS', que se rueda en Santa Clarita, o 'NCIS: Origins', que se rueda en los platós de Paramount en el barrio de Hollywood, a cuarenta minutos en coche de los dos mayores incendios. Sony Pictures TV continuó con 'S.W.A.T.' y 'Spider-Noir'.

Un día más tarde, el martes, día 14, 20th Century Studios seguía en marcha con 'Doctor Odyssey', 'Anatomía de Grey' y '9-1-1', en los tres casos solo para filmar interiores. Sigue parada de momento, del mismo estudio, 'All's fair', nuevo drama legal de Ryan Murphy, porque no les quedan interiores por filmar.

Continuar o ayudar

Mientras las claquetas vuelven a sonar y la campaña por los Oscar a reanimarse, algunos se preguntan si no sería el momento de concentrarse en la empatía por las víctimas, sus supervivientes y quienes no lo tendrán tan fácil para encontrar casa como algunas celebridades. Ya el pasado día 9, Jean Smart asaltaba Instagram para sugerir a las cadenas que dejaran de emitir galas de premios por ahora y donaran los ingresos que pudieran haber recibido a las víctimas de los incendios y los bomberos.

El escritor Stephen King también ha afirmado en su cuenta de Bluesky que este año no votará en los Oscar y que los premios no deberían celebrarse tras la devastación causada por las llamas. De momento, los galardones siguen agendados para el domingo 2 de marzo en el Dolby Theater de Hollywood, aunque el periodo de votación se ha ampliado, el anuncio de las nominaciones se ha pospuesto en dos ocasiones (serán el próximo jueves, día 23) y se ha cancelado el almuerzo de nominados.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha donado los 250.000 dólares que iba a costar dicho evento al Motion Picture & Television Fund, cuyo objetivo ahora mismo es ayudar a los angelinos afectados por la catástrofe. La cancelación de ceremonia que pide King parece más improbable. La crítica de cultura Mary McNamara se ponía del lado de la Academia en 'Los Angeles Times': "Debemos celebrar en todo momento el trabajo que nos une y nos define, que nos hace reír, llorar, pensar y aspirar a algo. Sobre todo en mitad de la tragedia".

En los últimos días, las compañías de entretenimiento y tecnológicas han donado una suma total de 70 millones de dólares como socorro financiero, según los cálculos publicados por Axios. Disney, Warner Bros. Discovery y Youtube/Google lideran el ranking de compromiso con quince millones de dólares, seguidas de cerca por Amazon, Netflix y Comcast, cada una de ellas con diez millones. Entre los famosos que han anunciado generosos donativos encontramos a Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jamie Lee Curtis o los miembros de Eagles, aunque no se sabe si tocarán en el concierto benéfico FireAid del 30 de enero, en el que sí han confirmado su presencia Billie Eilish, Gracie Abrams, Lady Gaga, Katy Perry y Sting, entre muchos otros.