Éxtasis en la 'beatlemanía': las cuatro películas de Sam Mendes se estrenarán en abril de 2028

La relación de The Beatles con el cine fue y sigue siendo fructífera. Ahora se suma Sam Mendes a la causa con un macroproyecto de cuatro largometrajes con estreno previsto en abril de 2028. Cada película estará consagrada a uno de los integrantes de la banda y, vistas juntas, darán la visión más completa realizada hasta el momento sobre los orígenes, formación y estrellato del cuarteto de Liverpool.

Richard Lester les convirtió en estrellas cinematográficas a mediados de los 60 con dos comedias disparatadas y con ciertas influencias del free ‘cinema’, ‘¡Qué noche la del aquel día!’ y ‘Help’. Al declinar la década, George Dunning realizó la sicodélica cinta de animación ‘Yellow submarine’. Paul McCartney le dio al rico cancionero de las películas de James Bond uno de sus mejores temas en ‘Vive y deja morir’. George Harrison llegó a fundar una productora, HandMade Films, con la que financió ‘La vida de Brian’, ‘Los héroes del tiempo’, ‘Mona Lisa’ y ‘Shanghai surprise’, entre otras. Ringo Starr hizo carrera como actor –‘200 motels’, ‘Lisztomania’, ‘Sextete’, ‘Cavernícola’– y dirigió en 1972 ‘Born to boogie’, un documental sobre Marc Bolan y T. Rex. John Lennon realizó varios cortos y videos con o sin Yoko Ono, además de protagonizar para Lester, y en solitario, la comedia antibelicista ‘Cómo gané la guerra’.

La fascinación cinematográfica por los héroes de Liverpool se ha traducido en diferentes aproximaciones biográficas a su trayectoria individual o colectiva. ‘Nowhere boy’, de 2009, versa sobre la juventud de Lennon y la compleja relación con su madre, mientras que ‘Backbeat’, de 1994, reconstruye una primeriza gira por Alemania. En el plano documental, nada como ‘The Beatles: Get back’, la monumental miniserie de Peter Jackson que utiliza parte del metraje filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969 para otro documento espléndido, ‘Let it be’, sobre la gestación del disco; o el filme consagrado por Martin Scorsese a Harrison, ‘Living in the material world’.

No sorprende el interés de Mendes en los autores de ‘Taxman’, ‘Lucy in the sky with diamonds’ y ‘Come together’. Si es sorprendente que no se contente con una sola película y quiera rodar cuatro. La revista ‘Variety’ lanzaba hace unos días la noticia al ruedo para deleite de la ‘beatlemania’: Mendes anunció en la CinemaCon de Las Vegas su intención de realizar cuatro películas sobre el grupo y que se estrenarían, todas, en abril de 2028. Para entonces, los dos supervivientes de los Beatles, McCartney y Starr, tendrán 85 y 87 años, respectivamente.

El director de cine Sam Mendes. / NEIL HALL / EFE

Mendes ha decidido el reparto. Paul Mescal, uno de los actores de moda, se colgará el bajo de ‘Macca’. Harris Dickinson, el becario convertido en amante de la ejecutiva Nicole Kidman en ‘Babygirl’, dará vida a Lennon. Joseph Quinn, visto en ‘Stranger things’ y contratado para hacer de Antorcha Humana en los próximos filmes Marvel, será Harrison. Y Barry Kheogan –‘El sacrificio de un ciervo sagrado’, ‘Saltburn’, ‘Bird’– se metamorfoseará en Ringo. Dos actores irlandeses (Kheogan y Mescal) y dos ingleses de Londres (Quinn y Dickinson) para encarnar a los Fab Four nacidos en Liverpool.

Los cuatro actores ya están metidos en su papel, tal y como demostraron saliendo a saludar en Las Vegas como si fueran los cuatro Beatles. El título completo de la película es ‘The Beatles-A four-film cinematic event’, aunque en algunos sitios aún se cita como ‘Untitled Beatles Project’. La idea del director de ‘American beauty’ es la de una película en cuatro partes que se correspondan con la perspectiva –orígenes, familia, experiencias, pinitos musicales– de cada uno de los miembros del grupo. Cuatro relatos independientes que convergen en uno colectivo, la trayectoria de un grupo que cambió la historia de la música popular.

Los Beatles llegando al John F. Kennedy International Airport de New York en 1964. / Uncredited / AP

No está claro si van a estrenarse todas el mismo día o lo harán a razón de una por semana de aquí a tres años. De hecho, la idea de un proyecto tan descomunal sobre el grupo al completo queda refrendada por el lema promocional que se ha escogido: “Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”. Si la película –las películas– tratara también de lo que les pasó a John y George y llegara hasta la actualidad de Paul y Ringo es otra de las incógnitas que el tiempo irá desvelando.

En el estreno, los dos supervivientes de los Beatles, McCartney y Starr, tendrán 85 y 87 años, respectivamente. / MJ Kim/MPL Communications / MPL Communications/EFE

Que sean cuatro filmes, o uno dividido en cuatro, como se prefiera, forma parte también de la estrategia ‘emocional’ explicada por Mendes en CinemaCon: el público necesita eventos cinematográficos de este calibre para salir de sus casas y volver masivamente a las salas. Por ello desechó desde el principio realizar una serie televisiva y está convencido de que es imposible explicar la historia de los Beatles en una sola película de metraje más convencional o generoso.

La filmación principal durará cerca de un año. Detrás del proyecto está Apple Corps, la corporación fundada por los Beatles en 1968, y Sony Pictures. A Mendes se le han cedido los derechos para que pueda emplar todo el catálogo musical de la banda.