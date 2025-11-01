Magallanes', de Lav Diaz, y 'The mastermind', de Kelly Reichardt, Espiga de Oro ex aequo

El jurado de la Semana Internacional de Cine de Valladolidha premiado este sábado con la Espiga de Oro a las películas 'Magallanes', del director filipino Lav Díaz, y 'The Mastermind', firmada por la estadounidense Kelly Reichart.

Integrado por Mihai Chirilov, Laurentina Guidotti, Elena López Riera, João Pedro Rodrigues y João Pedro Rodrigues, el jurado ha valorado de 'Magallanes' que permite releer "una figura histórica llena de contradicciones" y abordar la historia colonial europea y su relación con la actualidad.

Respecto a 'The Mastermind', que también se ha llevado el premio a mejor fotografía, para Christopher Blauvelt, el jurado ha destacado que consigue su dirección sensible, su extraordinario reparto coral y su capacidad para renovar el lenguaje del cine de género de atracos.

Es la cuarta vez en las siete décadas de historia de la Seminci que el jurado opta por entregar ex aequo el máximo galardón del festival, algo que ya ocurrió en las ediciones de 1963, 1971 y 1984.

La Espiga de Plata ha sido otorgada a la película húngara 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi, quien también ha conseguido el premio de la Espiga Verde; mientras que los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se han hecho con el precio a la mejor dirección por su película 'La noche está marchándose ya'.

Sobre esta cinta argentina, el jurado ha destacado su capacidad para mostrar, "con ternura y lucidez", el poder del cine para convertirse en "espacio de encuentro y de resistencia política".

En cuanto a las interpretaciones, el jurado ha valorado los trabajos de Eva Victor, por su papel en 'Sorry baby', dirigida por ella misma, y Harry Melling, por 'Pillion', aunque han dejado una mención especial a la labor de los actores no profesionales de la familia de Lionel Corral, protagonista de la cinta 'Lionel', dirigida por Carlos Saiz Espin.

El premio José Salcedo a mejor montaje ha recaído en Nill Feller, por la película israelí 'Yes', dirigida por Naval Lapid; mientras que el premio Miguel Delibes a mejor guión ha correspondido a 'Subsuelo', de Fernando Franco (también director de la película) y Begoña Aróstegui.

Punto de Encuentro

En la Sección Punto de Encuentro de Seminci, la cinta ganadora ha sido 'La risa y la navaja', de Pedro Pinho, por su "ejercicio de libertad y rebeldía para desafiar fórmulas, estructuras y temores éticos y estéticos tan comunes en la industria cinematográfica actual".

El Premio Especial FUNDOS, dentro de esta misma sección, ha recaído en la película española 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín, mientras que la cineasta Alexe Poukine ha ganado el nuevo Premio ESCAC a la mejor dirección de una primera o segunda película por 'Kika', en este caso con una mención especial también para 'Nino', de Pauline Loquès.

En la sección Alquimias, el jurado ha entregado el premio al filme 'Bulakna', de Leonor Noivo, también con referencias a las "heridas del colonialismo" que aún perduran, con un retrato de mujeres filipinas obligadas a dejar su país para servir como trabajadoras domésticas en Occidente, mientras que han realizado una mención especial para 'Memory of princess Mumbi', de Damien Hauser.

Tiempo de Historia

El cineasta Federico Veiroj ha ganado el Gran Premio Tiempo de Historia con 'Cara a cara', mientras que el Premio Especial de esta sección ha recaído en la cinta 'Memory', de Vladlena Sandu.

El jurado de esta sección ha tenido una mención especial para la película 'Notes of a true criminal', dirigida por Alexander Rodnyansky y Andriy Alferov; mientras que ha otorgado el Premio DOC. España a Candela Sotos por 'Yrupẽ', también con una mención especial para 'Los Cangrejos', de Rubén Seca.

El premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección española ha reconocido el debut de Lucía Aleñar con 'Forastera'; mientras que el Premio Miniminci, que otorgan los estudiantes que acuden a las salas estos días, ha sido para 'Super Charlie', de Jon Holmberg, y el premio Seminci Joven ha sido para 'Good boy', de Jan Komasa.

Sección Oficial de Cortometrajes

El jurado de cortometrajes ha otorgado la Espiga de Oro a 'Living Stones', de Jakob Ladányi Jancsó, de quien han destacado que consigue plasmar una "historia oscura excepcionalmente bien escrita y realizada".

Las Espigas de Plata para cortometrajes han sido para 'Dog alone', de Marta Reis Andrade, y 'No skate!', de Guil Sela; mientras el premio al mejor cortometraje europeo ha recaído en 'Mercy', de Hedda Mjøen.

En la sección oficial de Cortometrajes Españoles, el máximo premio ha sido para 'Casi septiembre', de Lucía G. Romero, mientras que el jurado ha expresado una mención especial para 'Abortion party', de Julia Mellen, y en el Premio Castilla y León en Corto ha sido para 'Darshan', de Alberto Allica.