‘Aída y vuelta’ presenta su tráiler y desvela la temática de la película, con clara diferencia respecto a la serie

La mítica familia de Esperanza Sur regresa por todo lo alto. ‘Aída y vuelta’, la esperada película basada en la serie más icónica de la televisión española, ya tiene tráiler y fecha de estreno: 30 de enero de 2026. Dirigida por Paco León, que firma también el guion junto a Fer Pérez, la cinta promete un reencuentro lleno de humor, emoción y nostalgia para los millones de espectadores que crecieron con la ficción de Telecinco.

El proyecto, producido por Globomedia (The Mediapro Studio) y Telecinco Cinema, cuenta con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por los cines. Según el propio Paco León, la película “mostrará la intimidad del rodaje, la parte de atrás, que es un poco la de dentro. Una parte compleja, pero también divertida”.

El reparto reúne a Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, entre otros, con la única ausencia de Ana Polvorosa, que declinó recuperar el papel de Lorena García en esta película.

‘Aída y vuelta’ no solo recupera a los personajes de la serie, sino que también reflexiona sobre los límites del humor, la fama y el trabajo del cómico, mezclando la ficción televisiva con la realidad del rodaje, y es que, el que espere una especie de episodio largo de la serie original, no será lo que encontrará en la gran pantalla. La película mostrará tanto las tramas dentro del universo de ‘Aída’ como lo que ocurre fuera de cámara, en un juego metacinematográfico que servirá para rendir homenaje a una serie que marcó una época en la televisión española.

Los derechos internacionales de distribución estarán gestionados por The Mediapro Studio Distribution, con la mirada puesta en llevar el fenómeno de Esperanza Sur más allá de nuestras fronteras. Hay que recordar que 'Aída' no solo se emitió en numerosos países europeos y de América Latina, sino que algunos países realizaron su propia versión nacional.