Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
36 horas muertasInjusto fin de NoemíDimisión RamírezSuspenden trenesPlagio canción de la MagdalenaColumpios panorámicosPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Himno y sátira

Santiago Segura ficha a Taburete para la banda sonora de 'Torrente' con una polémica letra: "Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones"

Willy Bárcenas y Antón Carreño ponen música a ‘Torrente Presidente’, la nueva entrega de la saga que llega a los cines el 13 de marzo.

Taburete y Santiago Segura

Taburete y Santiago Segura / Instagram

Carlos Merenciano

Madrid

Santiago Segura ha sorprendido al unir fuerzas con Taburete para la canción oficial de 'Torrente Presidente', la nueva película del universo 'Torrente' que se estrenará el 13 de marzo. El tema, que verá la luz en plataformas el 20 de febrero, ya ha generado revuelo por parte de su letra.

El grupo formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño comenzó calentando motores en redes sociales con un vídeo irónico: “A Taburete nos han llamado: fachas, pijos, derechitas, mala música y peor gusto. Y ahora llega nuestra peor colaboración. Quedáis avisados”. Poco después publicaron un segundo clip junto al propio Segura en el estudio, donde bromeaban sobre el tono del tema y su estreno.

En el avance, los artistas entonan parte del estribillo: “Señor Torrente, es usted mi presidente, con paguitas y pensiones se ganan las elecciones”. La secuencia continúa con otra frase que no ha pasado desapercibida: “Es putero, machirulo, facha y drogodependiente”, en línea con el tono satírico que caracteriza a la saga cinematográfica.

Noticias relacionadas

Segura, que aparece en los vídeos promocionales, juega con la sorpresa ante la letra y acuerda lanzar el sencillo como adelanto antes de la llegada de la película a las salas. La canción completa estará disponible en streaming desde el 20 de febrero, mientras que ‘Torrente Presidente’ llegará a los cines el 13 de marzo con esta nueva banda sonora como carta de presentación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim tras matar a Ana
  2. Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
  3. Gritos sordos y signos de degüello: así anunció el crimen el exmarido y padre de las fallecidas en Xilxes
  4. Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
  5. Detenido el exmarido y padre de la mujer y niña asesinadas en Xilxes como presunto autor del crimen
  6. Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
  7. Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
  8. Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón

El 'boom' inmobiliario llega a los bancos: Castellón bate récord en la firma de hipotecas en 15 años

El 'boom' inmobiliario llega a los bancos: Castellón bate récord en la firma de hipotecas en 15 años

La Generalitat se alía con otras autonomías con litoral para reclamar al Gobierno las obras de regeneración y la paralización de los deslindes

La Generalitat se alía con otras autonomías con litoral para reclamar al Gobierno las obras de regeneración y la paralización de los deslindes

World of Warcraft lanza una integración que permite compartir capturas de las casas directamente desde el juego

World of Warcraft lanza una integración que permite compartir capturas de las casas directamente desde el juego

La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase

La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase

Ibiza, cuando el silencio también es patrimonio

Ibiza, cuando el silencio también es patrimonio

“El PSOE miente porque la canción ‘Castelló està llesta’ no se retiró de las redes por plagio”

“El PSOE miente porque la canción ‘Castelló està llesta’ no se retiró de las redes por plagio”

Apuesta por el empleo: Almassora clausura un taller y arranca otro, con la vuelta de la Escuela Taller

Apuesta por el empleo: Almassora clausura un taller y arranca otro, con la vuelta de la Escuela Taller

Fecha de apertura para la Biblioteca 5.0. de Castelló: Begoña Carrasco la fija para septiembre

Fecha de apertura para la Biblioteca 5.0. de Castelló: Begoña Carrasco la fija para septiembre
Tracking Pixel Contents