Cine
¿Cuánto sabes de los premios Goya? Ponte a prueba con este test
Responde a ocho preguntas sobre los galardones del cine español
Quim Casas
El próximo 28 de febrero se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona la 40ª edición de los premios Goya, los galardones que premian anualmente lo mejor del cine español y evalúan el estado de una industria que tiende a recuperarse poco a poco después de la crisis de las salas anterior a la pandemia y el confinamiento de 2020.
A lo largo de su historia, iniciada en 1987 como propuesta de la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, los Goya han servido para refutar carreras y lanzar otras, encumbrar películas y descubrir nuevos talentos. Proponemos ocho preguntas para que cada lector demuestre lo que sabe de estos premios.
