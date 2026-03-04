10 películas de estreno en salas que no te puedes perder en marzo

La esperada nueva película de Pedro Almodóvar ('Amarga Navidad'), la personal versión de Frankenstein firmada por Maggie Gyllenhaal ('¡La novia!') y lo nuevo de Disney-Pixar ('Hoppers') encabezan la cartelera de un marzo cargado de estrenos. También llegarán a las salas, entre otras, la sexta entrega de la popular saga 'Torrente, la atípica comedia romántica 'Pillion' y lo nuevo de Víctor García León ('Altas capacidades').

'¡La novia!', de Maggie Gyllenhaal (6 de marzo) S0lo unos meses después del estreno de 'Frankenstein' (2025) de Guillermo del Toro, llega a los cines una nueva versión (al parecer aún más libre) de la célebre novela de Mary Shelley, en este caso cruzada con elementos de 'La novia de Frankenstein' (1935) de James Whale. Es la segunda película como directora de la también actriz Maggie Gyllenhaal (su anterior 'La hija oscura', adaptación del libro de Elena Ferrante, es estupenda) y cuenta con Jessie Buckley ('Hamnet'), la actriz del momento, en la piel de una mujer devuelta a la vida por el monstruo de Frankenstein y la Doctora Euphronius (Annette Benning).

'Hoppers', de Daniel Chong (6 de marzo) Todo apunta a que 'Hoppers' está en sintonía con las mejores películas del estudio al que pertenece, Disney-Pixar, bajo cuyo paraguas hay cumbres como 'Del revés' (2015), 'Coco' (2017) y 'Luca' (2021). Su tráiler avanza una película que promete personajes carismáticos, sentido del humor, encanto y ecologismo. Aquí el argumento: debido a un accidente, una niña entra en el cuerpo de un robot castor, lo que le abre la puerta al mundo de los animales y le permite comunicarse verbalmente con ellos y conocer sus secretos.

'Pillion', de Harry Lighton (6 de marzo) Muy aplaudida a su paso por el Festival de Cannes, donde se proyectó en la sección 'Un Certain Regard' y ganó el premio al mejor guion, 'Pillion' se estrena envuelta en una sugerente combinación de adjetivos: sexy, controvertida, emotiva… Esta atípica comedia romántica es el primer largo del británico Harry Lighton y cuenta la historia de un chico tímido e introvertido (Harry Melling) que inicia una relación sadomasoquista con el líder de una banda de moteros (Alexander Skarsgård). Entre sus atractivos, dos actores espléndidos totalmente entregados.

'Torrente presidente', de Santiago Segura (13 de marzo) Sexta entrega de la popular saga inaugurada por Santiago Segura, hace casi 30 años, con 'Torrente: El brazo tonto de la ley' (1998), comedia sobre un expolicía corrupto, racista, machista y un sinfín de tragedias más. Más allá de lo que apunta su título, poco podemos explicar de una película que se estrena sin promoción previa (excepto un breve 'teaser') ni la posibilidad de que nadie la vea antes del estreno comercial.

'El testamento de Ann Lee', de Mona Fastvold (13 de marzo) La cineasta noruega Mona Fastvold, entre otras cosas coguionista de las películas de Brady Corbet ('The Brutalist'), dirige este peculiar cruce de drama histórico, musical y biopic religioso. En una interpretación muy aplaudida, la actriz Amanda Seyfried (a la que hemos visto recientemente en la taquillera 'La asistenta') encarna a la protagonista, una mujer que, en el siglo XVIII creó, lideró y logró establecer en Estados Unidos un proyecto religioso llamado Movimiento Shaker.

'La hija pequeña', de Hafsia Herzi (13 de marzo) Dirigido por la cineasta francesa Hafsia Herzi, este 'coming-of-age' está inspirado en el libro homónimo de Fatima Daas (editado en España por Cabaret Voltaire), 'memoir' en la que la autora, francesa de origen argelino, musulmana practicante y lesbiana, narra el proceso de búsqueda de su propia identidad y el choque entre su relación con la religión y su orientación sexual. La debutante Nadia Melliti ganó el Premio a la mejor interpretación femenina en la última edición del Festival de Cannes, donde la película se estrenó en la Sección Oficial en competición.

'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar (20 de marzo) En su nueva y esperada película, Pedro Almodóvar vuelve a abordar la compleja relación entre la creación artística y la vida personal. Alterna la historia de dos personajes, una directora de publicidad (Barbara Lennie) que atraviesa un difícil momento personal y un cineasta (Leonardo Sbaraglia) que está escribiendo su nueva película. También en el reparto, entre otros, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit, Patrick Criado y Quim Gutiérrez.

'Elegir mi vida', de Amélie Bonnin (20 de marzo) Película que inauguró el pasado festival de Cannes, 'Elegir mi vida' es una amable comedia romántica pespunteada con números musicales y de aire nostálgico. Dirigida por la cineasta francesa Amélie Bonnin, tiene por protagonista a Cécile (Juliette Armanet), una treintañera que, con motivo de la muerte de su padre, debe regresar a su pequeño pueblo natal. Allí se reencuentra con su amor de adolescencia (Bastien Bouillon).

'Altas capacidades', de Víctor García León (27 de marzo) Víctor García León ('Vete de mí') dirige y firma el guion (con Borja Cobeaga) de esta comedia que parte de una historia familiar para reflexionar sobre temas como las aventuras y desventuras de la crianza, el sistema educativo y la conciencia y las diferencias de clase. Sus protagonistas son Alicia (Marian Álvarez) y Gonzalo (Israel Ejalde), una pareja de clase media que tienen la oportunidad de matricular a su hijo en colegio laico de élite.