Oriol Maymó, productor de 'Sirat': "Laxe lo quería todo analógico, las explosiones son reales; la caída del coche también"

Oriol Maymó (Barcelona, 1971) ha sido productor de filmes y series como ‘La línea invisible’, ‘Pubertad’ y ‘Buried’, y director de producción de ‘[REC] 3: Génesis’, [REC] 4: Apocalipsis’, entre otros títulos. En ‘Sirat’ asumió las dos condiciones, la del productor que busca financiación y la del director de producción que trabaja sobre el terreno. Y eso, en una película de logística tan complicada como ‘Sirat’, era un auténtico desafio.

La película dirigida por Oliver Laxe surge inicialmente del proyecto ‘Originales’ de Movistar Plus+ y Maymó se incorporó en la fase decisiva al proyecto. “Me llegó a través de Oliver y Movistar Plus+”, explicaba en un encuentro con el público en la Filmoteca de Catalunya tras la proyección de la película. “La compañía de Almodovar (también productores del filme) estaba con otro proyecto y no se veía capaz de asumir los dos. Me llamaron a mí para entrar en la producción. Como era una propuesta muy ambiciosa a nivel logístico, decidí encargarme también de la dirección de producción. Creo que es una película que necesitaba que el productor estuviera cada día en el rodaje”. Maymó ha ganado los premios Goya y Gaudí como mejor director de producción por ‘Sirat’.

Fotograma de la película Sirat. 27/01/2026 Sirat de Oliver Laxe SOCIEDAD MOVISTAR PLUS+ / MOVISTAR PLUS+ / Europa Press

Laxe se enfrentaba por vez primera a una gran producción. El filme ha costado seis millones y medio de euros y Maymó comentó que es casi seguro que recupere la inversión: “Nos ha sorprendido el impacto que ha tenido en tanta gente, no solo en España, también en Francia y ahora en Italia y Estados Unidos”. La forma que tenía Laxe de plantear sus anteriores filmes era muy distinta. Maymó recuerda que Laxe “siempre tiene un pequeño equipo de trabajo, el director de fotografía Mauro Herce y el guionista Santiago Fillol, y este estuvo durante todo el rodaje para reescribir escenas y resolver problemas. Laxe estaba acostumbrado a hacer películas pequeñas. Yo diseñé un equipo mayor, con más recursos en todos los campos, uno de ellos para conseguir el sonido tan absorbente que tiene el filme. Nos faltaba financiación y los últimos meses antes del rodaje nos dedicamos a cerrar el presupuesto”.

Incidió, precisamente, en el apartado del sonido, ya que el equipo formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas está también nominado al Oscar. “Que estén nominadas, la primera vez para el cine español, demuestra la ambición sonora del filme”, subraya el productor. “Hacer un sonido que busque la excelencia no corresponde solo a películas comerciales. Que esto haya tenido un reconocimiento en Hollywood es brutal”. La gran rival para el Oscar al sonido es sin duda ‘F1: La película’. Maymó lo definió rápido: “David contra Goliat”.

Barcelona 28.02.2026. Cultura. Oliver Laxe y el equipo de Sirat posando en la alfombra roja en la 40 edición de los premios Goya 2026. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

‘Sirat’ es una película muy física y analógica. Su poderío visual es incontestable, tanto como el sonoro. Maymó explicó la metodología seguida, recordando que los efectos especiales mecánicos se realizan en el mismo set, y los efectos visuales en la posproducción. “Laxe, Herce y Fillol no veían nada claro el digital. Lo querían todo de forma real”, recordó el productor. Es algo que comporta un plus de dificultad. “Todas las explosiones son reales, los camiones los hicimos explotar, y rodarlo así comportaba una regulación legal y compleja de permisos y seguridad. La caída del coche también. Recreamos la montaña en una cantera de Teruel. La carretera estaba rodeada de cromas. La caída del coche por el barranco (falso) es real, con el niño dentro del automóvil acompañado de un especialista. Para él era como una montaña rusa”. Rodar en analógico tiene otro problema añadido: “Es muy complicado a nivel de seguros. Ninguna compañía nos cubría daños o errores, que siempre hay, si no enviábamos el material para revelar cada dos días al laboratorio de París y teníamos constancia diaria de que todo iba bien”.

La forma de trabajar de Laxe no incluye actores profesionales, pero Maymó le sugirió –y le convenció– a Sergi López: “Fue una propuesta mía. A priori le costaba verlo en el papel, pero tuvieron un primer encuentro y se entendieron rápido”. El título de ‘Sirat’, que no gustaba mucho a algunos de los inversores del filme, lo pusieron tres semanas antes de presentarlo en el festival de Cannes.

Noticias relacionadas

La secuencia inicial de la ‘rave’ en el desierto fue una de las más complicadas, no tanto de rodar como de gestionar. “Ideamos hacer un festival de música, porque las ‘raves’ son ilegales, y eso, montar la infraestructura de un festival, es muy caro a nivel de preparativos, licencias, seguridad, etc. En redes circuló la convocatoria y toda la gente que vino eran ‘raveros’, la mayoría nómadas. La Guardia Civil tenía miedo de que se presentaran 10.000 personas, cuando nuestro límite eran 5.000. Por suerte solo vinieron 1.800, si no, hubiéramos tenido que suspenderlo. Fue una ‘free party’”.