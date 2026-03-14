Los vestidos más icónicos de la alfombra roja de los Oscar de la última década: Zendaya, Emma Stone, Alicia Vikander... 10 'looks' inolvidables

La alfombra roja de los Oscar es mucho más que el preludio de la gran noche del cine: es también el escaparate de moda más influyente del planeta (con permiso de la gala Met). Cada año, diseñadores y actrices convierten la escalinata en una pasarela donde conviven el glamur clásico de Hollywood, las nuevas narrativas de la moda y esos momentos capaces de quedar fijados en la memoria colectiva.

En la última década, algunos 'looks' han logrado exactamente eso: convertirse en instantáneas inolvidables. De siluetas arquitectónicas a vestidos joya, pasando por guiños al Hollywood dorado o apuestas cromáticas inesperadas, estos 10 estilismos -de Zendaya a Emma Stone- resumen cómo se ha vestido (y deslumbrado) en la historia reciente de los Oscar.

Keira Knightley — Valentino Couture (2015) El embarazo de Keira Knightley dio lugar a uno de los 'looks' maternales más elegantes que se recuerdan en los Oscar. El vestido de Valentino Couture, de inspiración romántica y silueta etérea, estaba bordado con pequeñas frases y símbolos ocultos entre flores y arabescos. Una pieza delicada y casi literaria que convertía la alfombra roja en un manifiesto de feminidad contemporánea.

Keira Knightley con vestido Valentino Couture bordado, durante los Oscar 2015. / PAUL BUCK / EFE

Alicia Vikander — Louis Vuitton (2016) El famoso vestido amarillo mantequilla con el que Alicia Vikander recogió su Oscara la mejor actriz de reparto por 'La chica danesa', se convirtió en uno de los más recordados de la década. Firmado por Louis Vuitton, combinaba una falda voluminosa de inspiración princesa con un corpiño estructurado y bordado plateado. Un diseño luminoso y moderno que equilibraba romanticismo y frescura.

Alicia Vikander con vestido Louis Vuitton en la alfombra roja de los Oscar 2016. / PAUL BUCK / EFE

Halle Berry — Atelier Versace (2017) Halle Berry apostó por un sofisticado diseño 'nude' de Atelier Versace bordado con delicados motivos metálicos. El vestido, de silueta ajustada y transparencias estratégicas, brillaba con discreción bajo los focos de la alfombra roja. Combinado con su icónico peinado afro, el resultado fue un 'look' poderoso y elegante que destacó entre los más comentados de la noche.

Halle Berry con vestido Atelier Versace en los Oscar 2017. / PAUL BUCK / EFE

Amanda Seyfried — Armani Privé (2021) Amanda Seyfried apostó por el drama clásico con un espectacular vestido rojo intenso de Armani Privé. El diseño combinaba escote profundo, estructura impecable y una falda voluminosa que evocaba el glamur del Hollywood dorado. Sofisticado y teatral en la medida justa, fue uno de los estilismos más celebrados de la noche.

Amanda Seyfried con vestido Armani Privé durante los Oscar 2021. / EFE / CHRIS PIZZELLO

Zendaya — Valentino (2022) Zendaya volvió a romper el guion de la alfombra roja con un dos piezas de Valentino Haute Couture formado por una camisa blanca 'cropped' de seda y una falda larga plateada bordada con lentejuelas. El 'look', estilizado por Law Roach, reinterpretaba el glamur de los Oscar con un guiño al icónico estilismo de Sharon Stone en 1998, combinando elegancia clásica y actitud contemporánea. Un gesto de minimalismo audaz típico del dúo infalible Zendaya-Roach.

Zendaya con dos piezas de Valentino Haute Couture en la alfombra roja de los Oscar 2022. / EFE / JAVIER ROJA

Jessica Chastain — Gucci (2022) Jessica Chastain llevó a la alfombra roja un auténtico ejercicio de glamur clásico. Su vestido de Gucci, de silueta sirena, estaba cubierto de lentejuelas en degradé entre tonos cobre y lila. El efecto luminoso y la línea ajustada evocaban la estética de las grandes divas del cine, en un 'look' de fuerte espíritu hollywoodense.

Jessica Chastain con vestido Gucci en la alfombra roja de los Oscar 2022. / REUTERS

Cate Blanchett — Louis Vuitton (2023) Cate Blanchett firmó uno de los 'looks' más sofisticados de la edición con un vestido negro drapeado de Louis Vuitton. El diseño, de líneas depuradas y acentos azul agua en el escote, demostraba cómo el minimalismo elegante puede resultar igual de impactante que el exceso. Una lección de sobriedad contemporánea.

Cate Blanchett con vestido Louis Vuitton en los Oscar 2023. / CAROLINE BREHMAN / EFE

Emma Stone — Louis Vuitton (2024) Emma Stone sorprendió con un vestido verde menta (o aguamarina) de Louis Vuitton de clara inspiración arquitectónica. El diseño combinaba líneas limpias, estructura escultural y una textura luminosa que captaba la luz de forma hipnótica. Moderno pero con ecos del glamur clásico, el 'look' se convirtió en uno de los más comentados de la década. Lo más destacado, esa recuperada falda peplum, que luego se ha replicado en más ocasiones.

Emma Stone con vestido Louis Vuitton en la alfombra roja de los Oscar 2024. / AFP / ALIAH ANDERSON

Carey Mulligan — Balenciaga (2024) Carey Mulligan apostó por la elegancia depurada con un diseño de Balenciaga que reinterpretaba la silueta clásica de los Oscar. El vestido, de líneas minimalistas y gran presencia escénica, destacaba por su sofisticación discreta y su impecable construcción. Además, se trataba de un modelo clásico original, el diseño bicolor en blanco y negro de Balenciaga de 1951. Con escote palabra de honor y patrón de corte sirena.

Carey Mulligan con vestido Balenciaga en los Oscar 2024. / EFE / ALLISON DINNER

Selena Gomez — Ralph Lauren (2025) Selena Gomez firmó uno de los momentos más glamurosos de la alfombra roja con un vestido columna de Ralph Lauren completamente cubierto de cristales. La silueta, inspirada en las grandes estrellas del Hollywood clásico, combinaba brillo y sobriedad con gran precisión. Un 'look' que confirmaba su estatus de icono de estilo contemporáneo.