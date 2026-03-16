De Emma Stone a Anne Hathaway y Nicole Kidman, los mejores y peores 'looks' de la alfombra roja de los Oscar 2026: encuesta

Las estrellas más rutilantes de Hollywood han desfilado este domingo por la alfombra rojade la 98ª edición de los Premios de la Academia, la noche más importante de la industria cinematográfica, donde además la moda tiene un gran papel protagonista.

El guion de la gala ha tenido una consigna clara: ellas, plumas; ellos, broches. Mientras las actrices han recuperado el gran gesto dramático del viejo Hollywood, los hombres encontraban en la solapa su pequeño territorio para destacar. Las plumas han sido el detalle más escénico de la noche: Demi Moore llevó un Gucci palabra de honor en tonos oscuros y verdes con un despliegue de plumas casi gótico; Nicole Kidman apostó por un diseño en crema bordado y rematado con bajos emplumados; y Teyana Taylor elevó la tendencia con un Chanel blanco y negro, transparente, ajustado y con cola de sirena. Ellas no solo desfilaron: flotaron, ocuparon espacio, dejaron teatralidad.

Ellos, en cambio, han jugado a una sofisticación más contenida, pero no menos consciente. Hudson Williams ha rematado su Balenciaga negro con un broche brillante; Wagner Moura ha añadido a su Valentino una pieza firmada por un diseñador brasileño; y varios invitados han confirmado que la joya masculina dejó de ser excepción para convertirse en guiño de estilo.

📌 Repasamos aquí las estrellas mejor vestidas y también las más llamativas de la noche. En cada una puedes votar si te gustan:

Chase Infiniti, dulce lavanda La joven protagonista de 'Una batalla tras otras' ha deslumbrado en su primera alfombra roja de los premios de Hollywood con un precioso modelo lavanda de Louis Vuitton. Infiniti, estilizada por Wayman y Micah, ha defendido un diseño a medida, de seda y con volantes asimétricos en la falda con elegante caída hacia un lado. La firma ha informado que en su confección se han empleado 750 horas de trabajo. Ha completado el 'look' con una gargantilla De Beers London Summer, un pieza con un enorme diamante amarillo intenso en el centro.

Chase Infiniti, a su llegada a la alfombra roja de los 98º Premios Oscar. / RYAN SUN / EFE

Emma Stone, en blanco líquido La estrella de 'Bugonia' ha deslumbrado con un modelo blanco líquido de Louis Vuitton, la casa que habitualmente la viste en las grandes citas. El diseño destaca por sus mangas cortas, su escote imperio cuadrado y, sobre todo, por su enorme abertura detrás, justo hasta la cintura. La actriz ha dejado su melena pelirroja suelta, con un bob voluminizado con raya al lado.

Chase Infiniti, a su llegada a la alfombra roja de los 98º Premios Oscar. / RYAN SUN / EFE

Demi Moore, belleza emplumada Moore ha vuelto a lucir uno de los diseños más originales de la gala de los Oscar, con un modelo de plumas tornasoladas en verde y negro en degradado de Gucci. Un vestido palabra de honor con cuerpo de sirena y falda acabada cola emplumada. La actriz, que ha vuelto su habitual melena XL azabache, ha completado su atuendo con unos pendientes rectangulares de esmeraldas a juego, así como una pulsera de plata de Boucheron.

Demi Moore, a su llegada a la gala de los Oscars. / ANGELA WEISS / AFP

Odessa A'zion, original mantón La estrella de 'Marty Supreme' ha llegado a la alfombra roja luciendo un modelo nada convencional de Valentino: un vestido negro 'oversize' adornado con un escote muy pronunciado y bordados, que recordaba a un mantón de manila o un kimono. Para rematar su conjunto ha elegido un conjunto con joyas de diamantes cultivados en laboratorio de Pandora, destacando uno más largo hasta su cintura.

Odessa A'Zion, muy contenta a su llegada a la gala. / ANGELA WEISS / AFP

Nicole Kidman, ¡viva el peplum! Kidman, elegida como una de las presentadoras en la ceremonia de los Oscar de 2026, junto a su compañero de reparto de 'Moulin Rouge', Ewan McGregor, en honor al 25º aniversario de la película, ha elegido un espectacular diseño de Chanel, hecho a medida por Matthieu Blazy. El vestido de seda rosa empolvado incorpora un corpiño bordado con cristales blancos y grises, y cuentas negras, y una cintura peplum hecha de plumas beige, rosas, nude y melocotón, que caían en cascada sobre la falda.

Nicole Kidman, con un Chanel empolvado, en los Oscars. / ARTURO HOLMES / Getty Images via AFP

Teyana Taylor, escultural La estrella de 'Una batalla tras otra' ha vuelto a causar sensación en la alfombra roja con su escultural Chanel en blanco y negro con transparencias, aberturas y capas de plumas. Se estructura a partir de un corpiño negro transparente de tirantes finos, adornado con franjas de cristales plateados, y una dramática cola. Para completar el 'look', fantásticas joyas de Tiffany & Co.

Teyana Taylor, con su modelo de Chanel de plumas y larga cola. / RYAN SUN / EFE

Anne Hathaway, apuesta floral Hathaway, una de las presentadoras de la gala que a punto está de estrena la segunda parte de 'El diablo viste de Prada' -a principios de mayo-, ha sido aclamada como una de las más elegantes, con un diseño bordado de flores de Valentino. Se trata de un modelo colección Alta Costura SS26, con escote palabra de honor, silueta de sirena y cola en el remate de la falda. Lo ha acompañado con guantes largos a juego y joyas de Bvlgari, de su nueva colección de alta joyería Eclettica.

Anne Hathaway, en los Oscar. / MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP

Chloé Zhao, vibras góticas La directora de 'Hamnet' (ganadora del Oscar por 'Nomadland'), que ha declarado recientemente que se está entrenando como doula de la muerte en el Reino Unido para enfrentar un miedo que ha tenido toda su vida, ha llegado a la gala de los Oscars muy metida en ese papel. Se ha envuelto en un atuendo oscuro y gótico, con velo de novia (o viuda) incluido. Su diseño, de Gabriela Hearst, combina un cuerpo estructurado con mangas largas de gran amplitud que se extienden hacia los lados.

La directora Chloe Zhao. / MIKE COPPOLA / AFP

Kate Kudson, sirena esmeralda Hudson ha sido una de las actrices más deslumbrantes de la noche gracias a su Armani Privé de color esmeralda con una silueta de sirena. Destaca su cuerpo con incrustaciones de gemas que hacían el efecto del color del agua del mar. El diseño, cuajado de piedras y cristales, ha sido otro de los 'looks' de esta edición que han apostado por el corte peplum, junto con un bellísimo escote corazón pronunciado.

Kate Hudson, deslumbrante en la alfombra roja. / ANGELA WEISS / AFP

Rose Byrne, romántica elegancia Al igual que Hathaway, la actriz Rose Byrne -nominada por 'Si pudiera, te daría una patada'-, se ha decantado por un diseño negro con bordados florales en tono pastel, muy romántico, de Dior. El corte se ajusta a la figura para luego ensancharse en una falda que cae hasta el suelo. Como accesorio llamativo, un collar Taffin de James de Givenchy con un diamante amarillo. Para rematar el 'look', moño bajo, y labios rojos.

Rose Byrne, con su elegante diseño de Dior, en los Oscar 2026. / ANGELA WEISS / AFP

Timothée Chalamet, blanco angelical Chalamet, algo serio durante su aparición en la alfombra roja, quizá por la reciente polémica sobre sus palabras sobre el ballet y la ópera, ha desfilado solo con un dos piezas 'total white' atemporal de Givenchy by Sarah Burton, que ha completado con gafas de sol para darle un toque moderno. Bajo el blazer cruzado de solapas de pico ha lucido camisa, corbata y pantalones del mismo tono, incluidos también sus botas de punta redondeada con suela prominente. Para parte de la alfombra roja, el actor complementó su atuendo con gafas de sol negras. Su novia, Kylie Jenner, ha mostrado su modelo en las redes sociales, un ajustadísimo vestido rojo escotado de Schiaparelli, que a muchos ha recordado a Jessica Rabbit.

Timothée Chalamet, con gafas de sol, en la alfombra roja de los Oscar 2026. / ANGELA WEISS / AFP

Jacob Elordi, chico clásico El actor e 'it boy' Jacob Elordi ha aparecido en la alfombra roja junto a su madre -algo que le prometió que haría cuando tenía 15 años- con un esmoquin de tres piezas de Bottega Veneta, firma de la que es embajador. Una chaqueta de satén extragrande con solapas, pantalones y un chaleco grande abotonado, lo que viene siendo el clásico 'uniforme' de gala de Hollywood.

Jacob Elordi posa en la alfombra roja de los Oscar. / RYAN SUN / EFE

Pedro Pascal, icono de estilo El actor chileno, que ha presentado uno de los premios, se ha decantado por un atuendo de dos piezas (blanco y negra) de Chanel, de la primera entrega de Matthieu Blazy, una camisa de etiqueta con un detalle floral 'king size' de la colección SS26. Una estética etérea y con un punto divertida, sofisticada y elegante. Esta vez, a diferencia de sus últimas apariciones, no ha lucido ni rastro de barba.

El actor chileno Pedro Pascal, a su llegada a la alfombra roja de los Oscar. / RYAN SUN / EFE

Michael B Jordan El ganador del premio al mejor actor, por 'Sinners', Michael B. Jordan, ha llegado a la gala con un impecable traje a medida de Louis Vuitton. A diferencia de sus compañeros, no ha lucido broche en la solapa, sino una gran cadena plateada. Su atuendo ha consistido en una chaqueta de cuello mao con grandes botones de ónix y un único bolsillo de seda en el pecho.

Michael B. Jordan, el mejor actor de esta edición, a su llegada a la gala. / RYAN SUN / EFE

Jessie Buckley, a lo Grace Kelly Una vez más el binomio rojo y rosa es apuesta segura. La ganadora del Oscar a la mejor actriz de 'Hamnet' ha elegido uno de los 'looks' más alabados de la noche. Ha apostado por un Chanel que homenajeaba ni más ni menos que a Grace Kelly, pues se parecía a uno que la princesa monegasca lució en la gala en 1956. Con escote bardot en satén rojo, el resto del diseño se construye con falda vaporosa en rosa acabada en cola.