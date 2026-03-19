Almodóvar lidera la cartelera con ‘Amarga Navidad’, una de las películas del año

La nueva película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', es el estreno más destacado este viernes en los cines españoles, que por segunda semana traen pocas novedades al margen de la considerada como una de las películas del año. El viernes anterior fue el efecto 'Torrente' el que disuadió a las distribuidoras de coincidir.

'Amarga Navidad', Almodóvar ante el espejo con un guion redondo

Esta nueva producción de El Deseo cuenta la historia de una directora de publicidad interpretada por Bárbara Lennie ('La piel que habito') que afronta la muerte de su madre mientras su vida se entrelaza con la del cineasta Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia, 'Dolor y gloria'), sin que queden claros los límites entre ficción y realidad.

Aitana Sánchez-Gijón ('Madres paralelas'), Victoria Luengo ('Antidisturbios'), Milena Smit ('Madres paralelas'), Patrick Criado ('Antidisturbios') y Quim Gutiérrez ('Primos') completan un reparto coral en el que también brillan la muy almodovariana Rossy de Palma junto a Carmen Machi y la cantante Amaia. Sus historias servirán para hablar de amistad, duelo y para hacer un autorretrato nada complaciente del propio director y guionista manchego.

'Whistle: El silbido del mal', terror por la muerte

Dirigida por Corin Hardy ('La Monja'), cuenta "una historia sobre personas perseguidas por su propia muerte. Su propio fantasma del futuro viniendo a por ellas", explica su guionista, Owen Egerton.

La película, en la que un grupo de estudiantes inadaptados encuentra por accidente un objeto maldito: un antiguo silbato de la muerte azteca, está protagonizada por Dafne Keen ('Deadpool y Lobezno'), Sophie Nélisse ('Más que rivales'), Sky Yang ('Rebel Moon'), Percy Hynes White ('Miércoles') y Nick Frost ('Cómo entrenar a tu ragón').

'Una hija en Tokio', drama sobre la esperanza

Dirigida por el francés Guillaume Senez ('Nuestras pequeñas batallas') y protagonizada por Romain Duris ('De latir, mi corazón se ha parado'), es un relato humano y cercano que habla de la paternidad, la esperanza y la importancia de no renunciar a quienes amamos.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto y posteriormente formó parte de la Sección Oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

'Elegir mi vida', comedia francesa ligera y musical

La película que inauguró el Festival de Cannes el pasado año está dirigida por Amélie Bonnin. Esta comedia ligera que se desarrolla en la campiña francesa se convierte en una historia sencilla y musical con grandes dosis de nostalgia y cultura pop.

Cécile (Juliette Armanet) está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante, cuando su padre sufre un infarto y debe volver a su pequeño pueblo natal, donde tendrá un reencuentro inesperado con su amor de la adolescencia (Bastien Bouillon).

'Tafiti y sus amigos': dibujos animados y amistad

Llegan a la gran pantalla los cuentos de Tafiti, escritos por Julia Boehme e ilustrados por Julia Ginsbach, para recordar en dibujos animados el valor de la amistad en una colorida aventura de esta intrépida suricata por el desierto del Namib. Dirigida por Nina Wels, que consiguió el premio de la audiencia en la sección infantil del Festival de Cine de Múnich.

'Your Name', reestreno de la animación japonesa

Dirigida por Makoto Shinkai en 2016, Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico.

'La sonrisa del mal', drama italiano

En este drama del italiano Paolo Strippoli se cuenta la llegada a Remis, un pequeño pueblo enclavado en un valle aislado en las montañas, del nuevo profesor de educación física Sergio Rossetti (Michele Riondino), atormentado por un pasado misterioso.