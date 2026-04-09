Los Javis, Sorogoyen y Almodóvar competirán en el Festival de Cannes

Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', se estrenarán en el Festival de Cannes con 'La bola negra', filme que competirá por la Palma de Oro de la 79 edición, según anunció este jueves en una rueda de prensa en París el delegado general del certamen, Thierry Frémaux. Además, Rodrigo Sorogoyen también optará a la Palma de Oro con 'El ser querido', su esperada película con Javier Bardem como protagonista. Y habrá un tercer candidato español: Almodóvar con 'Amarga Navidad'.

'La bola negra'

'La bola negra' está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor, y que estará acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones de lujo, las de Penélope Cruz y Glenn Close. Frémaux destacó la aparición 'brillante' de Cruz pese a que tiene un papel pequeño en el filme.

'La bola negra’ narra las vidas interconectadas de tres hombres gays en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. Una parte del filme estará inspirada en la obra homónima que dejó inconclusa Federico García Lorca, de la que se conservan tan solo cuatro páginas y que contaba con un protagonista homosexual. Y del diario de un amigo suyo que contaba cómo el granadino pensaba desarrollarla. "Es la metáfora del rechazo, muchas personas que estamos en los márgenes convivimos con esa bola negra dentro", explicó Calvo en la presentación del rodaje del filme.

'El ser querido'

En esta cinta, Bardem interpreta a un aclamado director de cine que rueda junto a su hija, una actriz sin éxito, una película tras años de distanciamiento y tensión que ninguno de los dos quiere abordar directamente. El reparto cuenta también con Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foïs, entre otros actores, y el proyecto se filmó principalmente en la isla de Fuerteventura.

Sorogoyen se estrenó en el prestigioso certamen de la Costa Azul francesa en 2022 con 'As bestas', que estuvo en la selección oficial, en la sección Cannes Première, pero fuera de la competición por la Palma de Oro. Además de eso, el responsable de títulos como 'Stockholm', 'El reino' o 'Madre' fue el año pasado el presidente del jurado de la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del Festival de Cannes que está enfocada principalmente al descubrimiento de nuevos realizadores.

'Amarga Navidad'

Protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, la película cuenta con colaboraciones como las de Rossy de Palma, Carmen Machi o la cantante Amaia Romero. La película cuenta la historia de un guionista y director (Sbaraglia) con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad (Lennie) y su círculo más cercano.

Será la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes, festival que le ha premiado con el galardón de mejor dirección por 'Todo sobre mi madre' en 1999, y con el de mejor guion por 'Volver', en 2006. Además, por esta película, las actrices -Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave y Yohana Cobo- se llevaron el premio a mejor interpretación femenina. Mientras que Antonio Banderas ganó el premio a mejor actor por su interpretación en 'Dolor y Gloria', en 2019.