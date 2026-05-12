De la A de Almodóvar a la Z de Zahera: el cine español se luce este año en Cannes

El triunfalismo no suele ser una actitud agradable, porque resulta grosera y porque a menudo invita a la decepción. Dicho esto, es del todo comprensible que el cine español -quienes lo hacen, quienes se interesan por él, quienes escribimos sobre él- lleve un tiempo invadido por ella debido a la extensión de su presencia en la programación de la 79ª edición del festival de Cannes, porque nunca antes se habían reunido tantas películas creadas en su totalidad o en parte por la industria de este país en el que, se mire como se mire, es el certamen cinematográfico más importante del mundo.

Sin duda, la cara más visible de tal hito es la inclusión de tres películas españolas entre las que este año aspiran a la Palma de Oro -’Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, y ‘La bola negra’, de Javier Ambrossi y Javier Calvo-, más que nada porque supone un récord, si no más. Estrenado hace un par de meses en España, el 24º largometraje del manchego es el séptimo de su carrera que compite en un certamen en el que ya ha obtenido el premio a la Mejor Dirección, por ‘Todo sobre mi madre’ (1999), y el premio al Mejor Guion, por ‘Volver’ (2006).

Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis son los nombres propios del cine español que compiten en la Sección Oficial de Cannes. / EPC

Tanto Sorogoyen como Los Javis, en cambio, son debutantes en este concurso, pero hay una diferencia notable entre ellos: si la inclusión en él de ‘El ser querido’ era algo que se daba por hecho de antemano -muchos consideran que ‘As Bestas’ (2022), la anterior película de su director, ya debería haber formado parte de él-, la de ‘La bola negra’ pilló a casi todo el mundo con el pie cambiado.

Entre las docenas de títulos seleccionados por el festival fuera de la pugna por un lugar en el palmarés oficial figuran sendas películas dirigidas por tres directoras catalanas debutantes. ‘Viva’, el primer largometraje dirigido por la actriz barcelonesa Aina Clotet, cuenta la historia de un mujer que, recién cumplidos los 40 y tras superar un cáncer, siente la urgencia de vivir intensamente. Está ambientada en un futuro distópico, y eso la emparenta con la ópera prima de la tarraconense -afincada en Gran Bretaña- María Martínez Bayona, titulada ‘The End of It’ y ambientada en un futuro en el que el envejecimiento tiene cura y la muerte es opcional; la protagonizan Rebecca Hall, Gael Garcia Bernal y Noomi Rapace, y se proyectará al final del festival.

Por su parte, el cortometraje ‘Tú, yo y la vaca’, trabajo de final de máster de la barcelonesa Aina Callejón, participa en la sección Le Cinef, que cada año lleva a cabo una selección de trabajos realizados por estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo.

‘Aquí’, del portugués Thiago Guedes, es una película estrictamente francoportuguesa si nos atenemos a criterios presupuestarios, pero todo cambia al tener en cuenta que, para retratar un mundo en el que las memorias individuales son borradas, se sirve de un reparto en el que figuran nombres ilustres dentro de nuestras fronteras como Manolo Solo, Patricia López Arnaiz, Itsaso Arana, Sergi López y hasta Fernando Trueba. Arana asimismo aparece en la nueva película de Laïla Marrakchi, ‘La más dulce’, drama sobre dos mujeres que abandonan Marruecos para trabajar recogiendo fresas en España, donde se convierten en víctimas de abuso.

También transcurre en nuestro país la tercera película como director del actor Diego Luna, ‘Ceniza en la boca’, adaptación de la novela homónima de la escritora mexicana afincada en España Brenda Navarro sobre llas penurias de una mujer que abandona México para reunirse con su madre en Madrid. Y el nuevo largometraje como director del actor francés Guillaume Canet, ‘Karma’, es un drama psicológico sobre una mujer acusada de la desaparición de su ahijado que se rodó en buena medida en Catalunya -en El Port de la Selva y La Selva de Mar, concretamente- y en el que Leonardo Sbaraglia y Luis Zahera comparten protagonismo con Marion Cotillard.

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La presencia española en Cannes se completa en los márgenes del certamen, en las secciones de su programación más alejadas de la economía cinematográfica actual. Por un lado, la producción catalana de realidad virtual ‘The Black Mirror Experience’, firmada por David Bardos y Damià Ferràndiz y basada en la serie creada por Charlie Brooker que inspira su título, competirá en la sección ‘Cannes Immersive’, dedicada al arte inmersivo. Por otro, el festival proyectará copias restauradas tanto de ‘El laberinto del fauno’ (2006), de Guillermo del Toro, como de ‘Cría Cuervos’ (1976), la obra maestra de Carlos Saura que ganó aquí el Gran Premio del Jurado hace ahora medio siglo, y cuya inclusión en esta programación se bastaría para dar razones al triunfalismo.