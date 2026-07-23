Estreno de cine
Una película tan áspera como entrañable, extraña y divertida, sobre una niña que tiene el don de comunicarse con las mascotas muertas
Una niña médium que se comunica con animales muertos protagoniza la última obra de Iván Fund
Quim Casas
‘El mensaje’
Dirección: Iván Fund
Intérpretes: Anika Bootz, Mara Bestelli, Marcelo Subiotto
Estreno: 24/7/2026
Puntuación: * * *
Iván Fund es un realizador argentino que cuenta con una generosa obra entre el realismo y el componente fantástico. Su anterior largo, ‘Piedra noche’, hablaba de crisis personales y familiares con la leyenda de un monstruo marino de fondo. Se estrenó en nuestro país y Fund repite ahora con la más ambiciosa ‘El mensaje’, donde de nuevo el toque fantástico se incrusta en la disección de una familia que sobrevive como puede a la crisis económica que atraviesa Argentina desde hace años.
El mensaje al que alude el título tiene que ver con el don de una niña como médium. Pero aquí entra en juego el especial sentido del humor negro del director: la pequeña, de nuevo años, tiene la facultad de comunicarse no con las personas fallecidas, sino con los animales muertos. Sus padres ven inmediatamente una gran oportunidad, la de convertirla en médium de mascotas que pueden ponerse en contacto con sus antiguos amos. El relato es itinerante, un largo viaje en autocaravana que, de parada en parada, entre situaciones dramáticas y otras tan extrañas como divertidas, permite un amplio muestrario de la realidad argentina actual. Lo hace en un cromático blanco y negro, muy adecuado a las gentes y lugares que describe, todo muy patético, en el fondo, pero expuesto de manera casi entrañable.
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Fuente: El Periódico
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