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Madrid y Aranjuez se convierten en plató para la nueva película de Woody Allen

La comedia comenzará a rodarse el 5 de octubre y contará con Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro

Woody Allen, durante la promoción de su última película en 2023.

Woody Allen, durante la promoción de su última película en 2023. / Jordi Otix

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Miriam Anguita

Woody Allen volverá a rodar en España y esta vez Madrid será parte central de la historia. El cineasta comenzará el próximo 5 de octubre el rodaje de su nueva película, una comedia contemporánea que tendrá como principales escenarios la capital y Aranjuez, según ha informado este lunes la Comunidad de Madrid.

La producción se filmará íntegramente en la región y contará en su reparto con Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro. Por el momento no se conoce el título definitivo, aunque sí existe una certeza: su nombre incluirá la palabra "Madrid".

Madrid, parte de la historia

La información conocida hasta ahora sitúa parte de la filmación en distintos puntos de la ciudad de Madrid, aunque todavía no se han concretado las calles, plazas o edificios que aparecerán en pantalla. La intención es que los escenarios madrileños tengan un peso reconocible dentro de la película y no funcionen únicamente como fondo de la acción.

La elección encaja, además, con una característica recurrente de la filmografía de Allen, que en numerosas ocasiones ha utilizado las ciudades como un elemento narrativo más. Nueva York es el ejemplo más evidente, pero el director también ha integrado de forma muy reconocible Barcelona en 'Vicky Cristina Barcelona' o San Sebastián en 'Rifkin's Festival'.

Aranjuez, un plató histórico

El segundo gran escenario será Aranjuez, donde la producción encontrará un paisaje muy distinto al de la trama urbana de la capital. Su Paisaje Cultural está inscrito desde 2001 en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y combina el Palacio Real, el casco histórico, las riberas del Tajo y jardines históricos como los del Príncipe, la Isla o el Parterre.

No será la primera vez que el municipio se transforma en plató. Aranjuez mantiene una larga relación con el cine gracias a la variedad de sus espacios monumentales y naturales. Producciones de distintas épocas han aprovechado el Palacio Real, sus jardines, la plaza de toros y otros enclaves del municipio para recrear escenarios históricos o simplemente incorporar su paisaje a la narración.

El Palacio Real de Aranjuez, transformado en el Louvre, durante una escena de 'Los tres mosqueteros' (1973), de Richard Lester.

El Palacio Real de Aranjuez, transformado en el Louvre, durante una escena de 'Los tres mosqueteros' (1973), de Richard Lester. / STUDIOCANAL / ARTHAUS

Entre las películas que han pasado por Aranjuez figuran títulos como 'La caza', de Carlos Saura; 'Los tres mosqueteros', de Richard Lester; 'Hable con ella', de Pedro Almodóvar, o 'Los fantasmas de Goya', de Miloš Forman. Esa tradición cinematográfica ayuda a explicar el atractivo de una localidad capaz de concentrar en pocos kilómetros arquitectura palaciega, naturaleza, jardines históricos y espacios urbanos de distintas épocas.

Un rodaje madrileño

La película estará producida por Wanda Visión, Gravier Productions Inc. y 3Six9 Studios, con el apoyo de Screen Capital y Never Summer Range. El proyecto cuenta también con el patrocinio de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Wanda Visión se ocupará de su distribución en los cines españoles, mientras Daresay y WestEnd Films gestionarán las ventas internacionales.

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Allen regresará así a España después de haber convertido anteriormente otras ciudades del país en escenarios reconocibles de sus películas. En esta ocasión, habrá que esperar al inicio del rodaje para conocer qué rincones concretos de Madrid y Aranjuez terminarán apareciendo en pantalla.

Fuente: El Periódico de España

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