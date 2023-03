Directora: Alice Diop

Intérpretes: Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

Estreno: 3/3/23

Año: 2022

Puntuación: ★★★★★

Pocos debuts en la ficción como éste de la documentalista francesa, de origen senegalés, Alice Diop, que, aun cambiando de registro, opta en su crónica del juicio a una mujer por una forma de mirar y una distancia (ella no resuelve, como si creyera que sería demasiado soberbio por su parte) quizá más habitual en el documental que en la ficción.

Inspirada en un suceso real, 'Saint Omer' cuenta la historia de una novelista (Kayige Kagame) que asiste al juicio a una madre (Guslagie Malanda) acusada de abandonar a su bebé en la orilla del mar. Gran parte de la película es la crónica de ese juicio, una crónica áspera, contada con largos planos que sostienen con un pulso demoledor los testimonios de la acusada y de las otras partes. No es una película fácil, porque no es fácil enfrentarse a una película que aborda el horror incomprensible (el infanticidio) desde la imagen en seco y la palabra que expone pero no descifra.

'Saint Omer' es una obra a contracorriente. En un momento en el que los temas y las tesis llegan antes que los relatos y los personajes, Diop invierte el orden y plantea una película en la que reta al espectador a escuchar (y observar) las contradicciones del ser humano para que saque, si es que puede, sus conclusiones sobre asuntos como el desarraigo, la sensación de no pertenencia, la búsqueda de la identidad, el vínculo entre madres e hijas y el vacío ante lo que no puede ser explicado.