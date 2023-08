Directores: Danny Philippou y Michael Philippou

Intérpretes: Sophie Wilde, Joe Bird y Alexandra Jensen

Estreno: 11/8/23

★★★★★

El cine de terror es uno de los géneros más proclives al 'hype', a generar supuestas obras maestras cada dos meses. Eso pone muy difícil cualquier intento de demostrar que la nueva genialidad no es un invento. Aquí una tentativa de probar que 'Háblame', primer largo de los australianos Danny Philippou y Michael Philippou, sí es para tanto. Para preservar su capacidad de sorpresa, apenas dos apuntes: los personajes son adolescentes y es una película de posesiones.

Todo está bien en ella. La historia está bien armada, los personajes, aunque no sea condición indispensable, están bien escritos, sucede en un universo doméstico y juvenil creíble y en su atmósfera se cruzan el horror, una tristeza infinita y la euforia adolescente. Sin embargo, lo que convierte 'Háblame' en una película imponente y destinada a trascender es la manera, modernísima, en la que los hermanos Philippou representan el horror, la maestría con la que ponen en escena y ejecutan las escenas de posesión. En los momentos clave de 'Háblame' no sólo no hay sombra de pereza o sensación de déjà vu (aunque resuenen en ella otras películas). Lo más impresionante es la forma en la que están diseñadas y coreografiadas esas escenas, la manera imperceptible en la que se integran los efectos especiales y visuales, lo orgánico de las interpretaciones en escenas de tanta complejidad técnica y una fisicidad digna de Buster Keaton.

Los Philippou vienen de YouTube, llevan años experimentando con el humor, los efectos visuales y el horror en su canal @Therackaracka. Forman parte de una nueva generación de directores de fantástico y terror (entre ellos, Kyle Edward Ball, Jane Schoenbrum, Robbie Banfitch) que experimentan con el lenguaje en sus películas, que cruzan el lenguaje cinematográfico (del que saben mucho) con otros lenguajes (como el de Internet, del que saben mucho también). Esa hibridación, noticia magnífica para el género, está en 'Háblame' y da pie a algunas de las escenas más brillantes y aterradoras del cine de terror de los últimos años.