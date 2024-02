La película de Michael Mann sobre Enzo Ferrari, piloto de carreras y fundador de la escudería con su nombre, no es un ‘biopic’ al uso. Se contenta con mostrar un año en la vida del personaje, 1957, y no precisamente el más brillante o exitoso de su trayectoria. Más bien todo lo contrario. Imbuido de cierta condición de antihéroe tosco, el Ferrari interpretado por Adam Driver se encuentra en varias encrucijadas en su vida. Sigue conservando el aura de un empresario temerario y valiente, también déspota y algo engreído, pero la presión que ejercen otras firmas, como Maserati y Ford, la amenaza de quiebra económica y el punto límite de su doble vida con dos mujeres distintas nos ahorran lo que es obligado en todo ‘biopic’, el ascenso de la estrella, para contarnos no exactamente su declive, pero si una de las zonas oscuras de su existencia.

No es la mejor cinta de Mann. Está por debajo de ‘Heat’, ‘El dilema’ o ‘Colateral’, pero, filmación precisa al margen, con su capacidad para la profundidad de campo, resulta interesante su negación de la espectacularidad: todo ocurre en casas, despachos, garajes y boxes, con apenas dos carreras, y la segunda de ellas tan trágica como la edición de aquel año de la Mille Miglia, con un estrepitoso accidente que Mann filma con relativa contención.