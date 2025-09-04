Estrenos de cine
'April': la feminidad es un monstruo
Nando Salvà
'April'
Dirección: Dea Kulumbegashvili
Intérpretes: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze, Roza Kancheishvili
Año: 2024
Estreno: 5 de septiembre de 2025
★★★★★
Como la mujer que la protagoniza, cuya expresión impertérrita parece siempre a punto de estallar en llanto o gritos, el segundo largometraje de Dea Kulumbegashvili es una película marcada por una abrumadora desesperación. Como el primero, ‘Beginning’ (2020), es un estudio de la feminidad perseguida en la Georgia rural: se centra en una obstetra cuya existencia transita entre sus turnos en la clínica de maternidad, que cumple con gélida profesionalidad, el sexo urgente que practica con hombres anónimos en las carreteras rurales y sus largos viajes a aldeas remotas en las que practica abortos de forma clandestina; esa rutina ha ha tenido un coste considerable en su vida interior y su propio sentido de identidad -algo que la directora manifiesta mostrándonos sucesivos destellos de un monstruo cubierto de carne mohosa y en descomposición-, y el proceso se intensifica cuando esos diferentes hilos de su existencia empiezan a entrelazarse.
‘April’ avanza exhibiendo la capacidad de generar tensión propia de un thriller aunque rehúya los artificios narrativos convencionales y favorezca tomas largas, estáticas y minuciosamente encuadradas, que generan drama planteando un choque entre lo que vemos y lo que no. Y en el proceso, mientras contempla diferentes identidades y deseos femeninos bajo amenaza, logra ser a la vez una obra de increíble rigor y asfixiante severidad y, al mismo tiempo, una película dotada de inmensa empatía y absolutamente devastadora.
