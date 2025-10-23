Estrenos de cine
Crítica de 'Los domingos': a la última Concha de Oro le puede el temor a Dios
El tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa aspira a dar voz a todas las posturas pero se ve lastrado por el afán de no resultar ofensivo
Nando Salvà
'Los domingos'
Dirección: Alauda Ruiz de Azúa
Intérpretes: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín
Año: 2025
Estreno: 24 de octubre de 2025
★★
Las historias que cuenta Alauda Ruiz de Azúa usan la institución familiar como campo de batallas entre visiones reñidas sobre la maternidad -en 'Cinco lobitos' (2022)-, la violencia sexual -en la serie 'Querer' (2024)- o, en su tercer largometraje, la religión. Mientras observa las divisiones que una chica de 17 años provoca en el seno de su familia al decidir que quiere ser monja de clausura, en efecto, la flamante Concha de Oro aspira a reflexionar sobre la vulnerabilidad de los niños ante la presión ideológica de la Iglesia, la anomalía que los colegios concertados religiosos suponen en un Estado laico y aconfesional y el estigma que los no creyentes cargan sobre quienes profesan la fe católica. Y es una película convencida de dar voz a todas las opiniones y posturas pero, a la vez, tan temerosa de evidenciar el agnosticismo declarado de su directora y de arriesgarse a ofender al catolicismo -temor reflejado en su conservadora puesta en escena- que, de forma involuntaria, se erige en instrumento válido para el proselitismo en colegios de curas y parroquias.
Queda claro en el (mal)trato que dispensa a sus tres personajes principales. La joven que ocupa su centro es menos una persona que un mero ideal de espiritualidad y el receptáculo hueco de una epifanía que se nos presenta como probable. Su padre es un villano simplón diseñado para representar una irresponsabilidad y un egoísmo típicamente masculinos -y machistas- y, por tanto, para legitimar la creencia de la cría en que Dios es el único hombre que ama con pureza. Y su tía, supuestamente la voz de la razón frente al fanatismo, se convierte en personificación de un ateísmo paranoico, intolerante y rencoroso que, por supuesto, acaba duramente castigado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'El contenedor donde encontraron el cadáver es el que utilizamos a diario
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: 'Es una ciudad súper fea
- El rodaje de la serie de Netflix sobre JFV arranca en la senda donde encontraron en Benicàssim a una de las víctimas
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló