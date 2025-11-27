'La voz de Hind': así suena la agonía de Gaza

'La voz de Hind' Directora: Kaouther Ben Hania Intérpretes: Motaz Malhees, Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury Año: 2025 Estreno: 28 de noviembre de 2025 ★★★★

¿Es legítimo usar la voz auténtica de una niña asesinada en una película? El audio de las conversaciones telefónicas que la pequeña Hind Rajab mantuvo con los voluntarios de la Media Luna Roja Palestina poco antes de su asesinato en Gaza a manos del ejército israelí es la base del nuevo largometraje de Kaouther Ben Hania, que lo combina con una dramatización de lo sucedido en las oficinas de la organización mientras los muros de burocracia impedían que se evitara la tragedia. Al combinarlos con estrategias narrativas habitualmente usadas por el cine de entretenimiento para generar suspense, decimos, ¿no está ‘La voz de Hind’ explotando y trivializando los llantos y súplicas reales de la niña?

Frente a posibles acusaciones en ese sentido, la película se muestra convencida de que el fin justifica los medios. Para recrear la atmósfera angustiosa que se vive en la ONG, contagiarnos el dolor y la furia que sienten los voluntarios y equiparar su impotencia frente al horror con la nuestra, Ben Hania ataca las emociones del espectador sin caer en el voyerismo pero recurriendo al didactismo en los diálogos y el melodramatismo en las interpretaciones. En parte por eso, los repetidos esfuerzos de la directora tunecina por insuflar autenticidad no logran disipar la sensación de artificialidad que envuelve la película y que, de forma tal vez paradójica, es lo que más contribuye a su eficacia. Al amplificar la distancia geográfica y operativa que imposibilita el rescate de la niña a través de la existente entre lo documental y la recreación ficticia, después de todo, ‘La voz de Hind’ se erige en una alegoría demoledora de la brecha insalvable que nos separa de los crímenes perpetrados en Gaza.