Estrenos de cine
Crítica de 'El amigo silencioso': una original e insólita película sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza
Se trata de una película algo descompensada, pero también bastante única y motor de estimulantes reflexiones sobre los lugares, el paso del tiempo y cómo nos relacionamos con unos y con otros
Desirée de Fez
‘El amigo silencioso’
Año: 2025
Dirección: Ildikó Enyedi
Intérpretes: Tony Leung, Léa Seydoux, Luna Wedler, Enzo Brumm, Yun Huang, Luca Valentini, Felix Burose, Rainer Bock, Marlene Burow y Johannes Scheidweiler.
Estreno: 15/5/2026
★★★
Hace unas semanas se estrenó la magnífica 'El sonido de la caída' (2025), de la directora alemana Mascha Schilinski. Este viernes se estrena 'El amigo silencioso' (2025), de la cineasta húngara Ildikó Enyedi ('En cuerpo y alma'). Son dos películas muy distintas. Contado de forma muy sintética, la primera va sobre el peso de la herencia familiar sobre las mujeres. La segunda, en torno a la relación del ser humano con la naturaleza.
Sin embargo, están unidas al menos por dos cosas. Los dos filmes cuentan historias que suceden en distintas épocas (las de 'El amigo silencioso' suceden en 1908, 1972 y 2020), hablan tanto de lo que sobrevive al paso del tiempo como de lo que muta con él, y (aquí sí hay un link directo) convierten a la naturaleza en testigo y a veces motivo de los cambios. Quizá sea una mera coincidencia, pero es bastante llamativo que ambas directoras hayan decidido recordar la importancia del pasado y de lo terrenal (la tierra en 'El sonido de la caída', un árbol en 'El amigo silencioso') en un momento en el que prácticamente todo es presente (un presente efímero) y virtual.
En una película conceptualmente muy original y espectacular a nivel visual (cada historia tiene un tratamiento formal distinto), Ildikó Enyedi explora nuestra relación con la naturaleza. Es una película insólita y algo descompensada, pero también bastante única y motor de estimulantes reflexiones sobre los lugares, el paso del tiempo y cómo nos relacionamos con unos y con otros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa