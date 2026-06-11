Estrenos de cine
Crítica de 'Eleonora Duse, la divina': Valeria Bruni Tedeschi encarna entre la extraversión y la estridencia a una de las actrices de teatro más prestigiosas
El relato acontece en el periodo de entreguerras, con el auge del fascismo, y relata las complejidades de la vida personal de Duse y sus últimos intentos por mantener viva la llama del teatro, su pasión y su destrucción
Quim Casas
'Eleonora Duse, la divina'
Dirección: Pietro Marcello
Intérpretes: Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Merlant, Fanni Wrochna
Año: 2025
Estreno: 12 de junio de 2026
★★★
El director italiano Pietro Marcello vuelve a combinar en ‘Eleonora Duse, la divina’ aquello que él filma con lo filmado en el tiempo pretérito, las imágenes documentales en blanco y negro o coloreadas. Le dio muy buenos resultados en ‘Martin Eden’ y se los sigue dando en esta recreación de los últimos años en la vida de la famosa actriz italiana. El relato acontece en el periodo de entreguerras, con el auge del fascismo, y relata las complejidades de la vida personal de Duse y sus últimos intentos por mantener viva la llama del teatro, su pasión y su destrucción.
A través de la recreación y del uso de esas imágenes de archivo que muestran a manifestantes fascistas o soldados que han regresado de una guerra perdida, Marcello contextualiza la historia y perfila la figura de la protagonista a la luz, nada ambarina, de quienes la rodearon: su hija, su doncella, el poeta fascista Gabrielle D’Annunzio, Mussolini, los miembros de su compañía y la rival en los escenarios, otra divina, la francesa Sarah Bernhardt. Hay muchos momentos estridentes, casi histriónicos, porque así lo fueron los personajes fundidos entre las exaltaciones políticas del momento y la exaltación propia del arte teatral, sobre el que el cineasta reflexiona con la misma entereza con la que retrata a la Duse.
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