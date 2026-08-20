Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónTestimonios calorPrecio vivienda CastellónRescate menores playa BenicàssimFichaje CD CastellónAmputada y escritora
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'El motín': nueva e insustancial muestra de las habilidades de Jason Statham como estrella del cine de acción

El director francés Jean-François Richet reduce al mínimo esencial las tramas y los diálogos para servir una generosa ración de mamporros y tiroteos

Jason Statham, en una imagen de 'El motín'

Jason Statham, en una imagen de 'El motín' / DeAPlaneta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

'El motín'

Dirección: Jean-François Richet

Intérpretes: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester

Año: 2026

Estreno: 21 de agosto de 2026

★★

Aunque la dirige Jean-François Richet, un cineasta francés de cierto prestigio gracias a títulos estadounidenses como el 'remake' de 'Asalto a la comisaría del distrito 13' de John Carpenter, 'El motín' no deja de ser una película producida e interpretada por Jason Statham, un 'action hero' con un estilo más comedido si lo comparamos con las estrellas del cine de acción de un pasado no tan lejano, los Stallone, Schwarzenegger, Van Damme o Lundgren. Statham es más práctico y parco en todo. Tramas reducidas al mínimo esencial, pocos diálogos, un par de secuencias donde se cuenta el pasado más o menos traumático del personaje y lo que verdaderamente importa, la ración acostumbrada de mamporros y tiroteos.

La particularidad del filme reside en el escenario. Se trata de un carguero que parte de Bangkok y que sirve al negocio del tráfico humano. Por una serie de circunstancias nada descabelladas, Cole, el protagonista, se ha convertido en un falso culpable. Se sube de incógnito al carguero para demostrar su inocencia y ahí, entre las bodegas, la sala de máquinas, los diversos pasadizos y el laberinto de contenedores, acontecen las peleas cuerpo a cuerpo, con arpones, garfios, fusiles, hachas, cuchillos y lo que necesite Statham para demostrar que sigue siendo el mejor en su categoría.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan a cuatro menores en la playa Heliópolis de Benicàssim tras lanzarse al mar con bandera roja
  2. Al menos seis detenidos en una reyerta en un conocido chiringuito en la playa de Castelló
  3. Seis horas en el infierno: El ganadero de la Vall d'Uixó que no huyó del incendio para «salvar a los animales» y casi pierde la vida
  4. Aemet activa una doble alerta amarilla en Castellón: por calor y por lluvia y granizo
  5. Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la AP-7 en Castellón
  6. Directo | Alerta por calor en Castellón: las máximas ya superan los 41 grados
  7. Unos ladrones roban en el 'maset' de Pepe Reina en Vila-real
  8. Nules presenta los nueve cerriles para el cartel taurino de sus fiestas patronales de Sant Bartomeu

El Hotel Intelier Orange de Benicàssim apuesta por la climatización sostenible

El Hotel Intelier Orange de Benicàssim apuesta por la climatización sostenible

Movilizan medios aéreos por una reproducción del incendio de la Serra d'Espadà

Movilizan medios aéreos por una reproducción del incendio de la Serra d'Espadà

Leire Pajín (PSOE) reivindica las propuestas y alianzas impulsadas por España en Bruselas para proteger la cerámica de Castellón

Leire Pajín (PSOE) reivindica las propuestas y alianzas impulsadas por España en Bruselas para proteger la cerámica de Castellón

Dos testigos del asesinato de Massanassa señalan que "salió de la calle de al lado y fue directamente a por él"

Nuevo máximo de actividad en el aeropuerto de Castellón: más de 8.500 operaciones hasta julio

Nuevo máximo de actividad en el aeropuerto de Castellón: más de 8.500 operaciones hasta julio

El mirador de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí pren forma amb la col·locació de la ceràmica

El mirador de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí pren forma amb la col·locació de la ceràmica

Las ayudas al alquiler joven de Castelló duplican su interés y ya alcanzan las 91 personas

Las ayudas al alquiler joven de Castelló duplican su interés y ya alcanzan las 91 personas

Galería | La historia de los Castellón-Sabadell, en imágenes

Galería | La historia de los Castellón-Sabadell, en imágenes
Tracking Pixel Contents