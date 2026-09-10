Estrenos de cine
Crítica de ‘Bad Apples’, un ejercicio de provocación resultón pero inocuo
El filme de Jonatan Etzler, coquetea con la sátira educativa y la comedia negra sin llegar a comprometerse con ninguna de las dos
Nando Salvà
'BAD APPLES'
Director: Jonatan Etzler
Reparto: Saoirse Ronan, Eddie Waller, Nia Brown, Jacob Anderson
Año: 2025
Estreno: 11 de septiembre de 2026
★★★
¿Qué deberíamos hacer con las manzanas podridas de este mundo, que nos impiden cuidar de las demás y evitar así que se echen también a perder? Esa es la pregunta que plantea la primera película rodada en inglés por el sueco Jonatan Etzler mientras intenta que empaticemos con su protagonista, una profesora de instituto que decide secuestrar al que probablemente sea el alumno más malvado del mundo. En su transcurso, ‘Bad Apples’ se deleita en convencernos de que existe una respuesta fácil, solo para dejarnos en evidencia en cuanto empezamos a simpatizar con las soluciones que propone.
Entretanto, Etzler logra extraer ciertas dosis de comedia negra de la cruel manipulación que profesora y alumno ejercen la uno sobre el otro y viceversa, pero la película carece de enfoques o argumentos complejos. No funciona como una sátira de la educación pública ni como una demostración de cómo, a menudo, los adultos tienden a optar no por las respuestas más justas ante un dilema sino por aquellas más convenientes y cómodas, en buena medida porque en ningún momento consigue hacer que su historia resulte lo bastante verosímil. Su humor corrosivo y la mezquindad de sus personajes resultan superficialmente entretenidos, pero la ausencia de un trasfondo que otorgue un verdader relevancia a toda esa acidez, ‘Bad Apples’ no logra trascender el mero ejercicio de provocación, divertido pero en última instancia superficial.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El BOE lo hace oficial: España cambia de hora en esta fecha exacta (y no será como otras veces)
- Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones
- Cierran una conocida playa de Castellón tras detectar contaminación microbiológica en el agua
- Iñigo Pérez, tras el Borussia Dortmund-Villarreal: 'Hemos hecho un partido brillante, pero es desesperante
- Descubren más de 60 kilos de marihuana que se distribuía por correo postal en Castellón
- El deslinde que inquieta a Almassora avanza: Costas abre un nuevo plazo para alegar
- Castellón es la provincia que más aporta al 'Idealista público' creado por el Gobierno
- El mundo taurino da el último adiós a Gustavo Traver en Burriana