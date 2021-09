Dicen que lo complicado no es llegar, sino mantenerse. Y mantenerse en el selecto grupo de los mejores chefs del planeta es lo que ha hecho el nulense Toni Romero, que repite en el top 100 de los más selectos cocineros del planeta elegidos en la gala de 'The Best Chef Awards' celebrada en Amsterdam y en la que el castellonense quedó en la 87ª posición. El año anterior, el 2020, Romero fue el 83º de este prestigioso ránking que en el 2021 ha estado liderado por Dabiz Muñoz, el chef español de DiverXo (tres estrellas Michelín desde 2014), elegido como el mejor cocinero del mundo por delante del sueco y exfutbolista Björn Frantzén y el español Andoni Luis Aduriz (Mugaritz).

Toni es el jefe de cocina del restaurante Suculent, en Barcelona, desde donde hace ya casi una década --abrió sus puertas a principios del 2012-- se dedica a complacer a los exigentes paladares que acuden al que es uno de los templos actuales de la cocina española, sobre todo para los amantes de la cocina tradicional, aunque con un toque de sofisticación. El chef estudió en la Escuela de Hostelería Costa Azahar, situada en el Grao de Castelló, donde empezó a formarse en el 2005.

Desde entonces, la trayectoria del nulense siempre ha ido hacia arriba. Como remarca su presentación en la web de Suculent, durante su período de estudiante participó en diferentes concursos de cocina, como Spain Skills, en el que fue el primer clasificado de la Comunitat Valenciana y acabó segundo en la final nacional. También ganó el concurso Interatún y el de la Trufa de Els Ports Maestrats. Tras un grado superior en Lleida, Toni Romero siguió creciendo a pasos agigantados en el Bulli de Ferran Adrià, primero como cocinero en prácticas y, posteriormente, como miembro del equipo titular del ya desaparecido restaurante situado en Roses (Girona). Arzak, Akelarre, Maison Pic... fueron los siguientes pasos antes de hacerse cargo de la cocina de Suculent.

13 españoles en el 'top 100'

Otros 12 chefs españoles acompañan a Toni Romero en la selecta lista de los 100 elegidos por 'The Best Chef Awards'. Además del ganador, Dabiz Muñoz, se encuentran Andoni Luis Aduriz, Joan Roca, el trío formado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (pertenecientes a la candidatura única de Disfrutar), Martín Berasategui, Eneko Atxa, Paco Roncero, Ángel León , Paco Morales, Quique Dacosta, el televisivo Jordi Cruz y Diego Guerrero.